Uso de toda la energía paraguaya en Yacyretá es una “decisión estratégica” de Peña

El viernes último, el presidente de la República, Santiago Peña, informó sobre la decisión de que la ANDE utilice toda la energía eléctrica producida en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) que corresponde al Paraguay. Esto como respuesta al cobro del peaje que unilateralmente decidió el gobierno argentino en la hidrovía Paraguay-Paraná, además de los constantes impagos por la energía que provee a su sistema eléctrico por la binacional.

Lea más: La ANDE, en su escalada del lunes, tuvo otras ayudas

Cuando se le consultó al presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa, si se esta es una medida permanente o momentánea, en relación al conflicto en la hidrovía, confirmó que se trata de “una decisión política del presidente (Peña)”.

“En este momento es una decisión estratégica del país y no se está mirando el tema de la operación óptima, que es cuando se buscan criterios técnicos de cómo podemos abaratar la compra de energía por parte de la ANDE”, explicó.

Lea más: La ANDE, en su escalada del lunes, tuvo otras ayudas

Añadió que “en este momento se toma una decisión estratégica” y que esta se va ir analizando en el transcurso de la semana.

Justamente, al ser consultado sobre los precios, el titular de empresa estatal mencionó que si se tiene ya un contrato definido, como en Itaipú, se tiene que aprovechar al máximo posible.

Sin embargo refirió que, “lastimosamente, en Yacyretá no existe una tarifa definida” y recordó que ese es un problema que se tiene en dicha binacional. “Por un lado, la ANDE está pagando US$ 22,63/MW/h en Yacyretá, mientras que en Itaipú paga US$ 26 MW/h, pero ya se tiene una potencia contratada y hay que aprovechar lo máximo posible; es una combinación de cosas”, dijo.

Lea más: ANDE: uso del 100% de energía en Yacyretá es “decisión política y estratégica” de Santi Peña

Por otra parte, el Ing. Sosa destacó que es “importante” la decisión de utilizar toda la energía de Yacyretá que corresponde a nuestro país, pues también permite obtener mayores recursos económicos a la administración paraguaya en la binacional. “Ellos necesitan de un ingreso importante para su funcionamiento operativo”, agregó.

Además, resaltó que mediante esta decisión coyuntural, se demuestra que el sistema eléctrico de la ANDE está capacitado para tomar toda la energía de Yacyretá que corresponde al Paraguay. “Hay condiciones técnicas para el uso del 100% de la energía generada por Yacyretá”, mencionó.

Detalló que el 85% del Sistema Interconectado Nacional (SIN) se alimenta desde Itaipú, el 12% desde Yacyretá y el 3% de Acaray. Pero aclaró que esa relación puede cambiar a partir de ahora. “Ayer, por ejemplo, el 35% del sistema eléctrico paraguayo se estaba alimentando desde Yacyretá en un momento dado”, comentó.