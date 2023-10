Video: siguen sin cargar GLP a camiones que esperan desde hace 10 días en refinería de Argentina

Milciades Monges, uno de los choferes que sigue varado en la ciudad de Campana, Argentina, a la espera de la provisión de Gas Licuado de Petróleo (GLP), informó esta tarde que pese a los anuncios de que el país vecino volverá a abastecer del producto a los camiones con bandera nacional, esto sigue sin ocurrir hasta ahora.

Según señaló a ABC, hasta este momento son 20 los camiones que siguen esperando la provisión del hidrocarburo en la refinería de Axion de la mencionada localidad y que siguen sin recibir explicaciones. En este sentido, indicó que solo dos camiones, que fueron provisionados con el producto hace algunos días, fueron liberados anoche.

“Yo estoy acá desde el miércoles y hasta ahora no me cargan GLP. Hay compañeros que están esperando hace 10 días. Acá tenemos 20 camiones esperando que nos carguen GLP, pero esto no se concreta hasta ahora”, expresó.

Capagas informó que se reanudó carga de GLP, pero esto no se cumplió

El presidente de la Cámara Paraguaya del Gas (Capagas), Gustavo Lucero, informó esta mañana que, luego de semanas de retenciones y trabas, las autoridades aduaneras argentinas abrieron el paso a camiones paraguayos para la carga y el transporte de gas licuado de petróleo. Esto en los tres puntos aduaneros donde las exportaciones se habían cancelado.

Lucero indicó que, desde el domingo a la noche, camiones paraguayos están de nuevo cargando gas en los puestos aduaneros de Güemes (provincia de Salta), San Lorenzo (Santa Fe) y Campana (Buenos Aires).

Sin embargo, según los camioneros esto sigue sin concretarse y dijeron que solo dos camiones fueron liberados hasta la fecha. La medida del país vecino sería una represalia de Argentina por el retiro del 100% de la energía que le corresponde a Paraguay de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), que es la mitad de la producción total de esa hidroeléctrica, y que afectó al país vecino.