En nueve meses, Itaipú inyectó US$ 91 millones más que en el 2022

Al informar que en los primeros nueve meses del año Itaipú Binacional desembolsó a favor del Estado paraguayo US$ 407 millones, la binacional también destacó que la institución sigue honrando en tiempo y forma todos sus compromisos financieros, según indica el reporte de la Dirección Financiera, Margen Derecha, de la Binacional.

“Los recursos transferidos por Itaipú son fundamentales para apoyar a las gobernaciones y municipalidades de todo el país en sus programas, inversiones y obras esenciales; tales como merienda escolar, refacción de escuelas, centros de salud y construcción de caminos”, apuntaron.

El informe de Itaipú señala que hasta el noveno mes del año, la binacional inyectó poco más de US$ 188 millones por royalties y US$ 174 millones por cesión de energía al Tesoro Nacional. De esta forma, el Ministerio de Economía y Finanzas recibió un total de US$ 362 millones en lo que va del año y la cartera se encarga de distribuir los recursos, tal como disponen las legislaciones nacionales.

Una parte de los royalties se destina para el financiamiento de los gastos del Presupuesto General de la Nación (PGN) y otra importante porción el ministerio transfiere a los gobiernos departamentales y municipales.

En el caso específico de la compensación por cesión de energía, los recursos se incorporan al Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y son distribuidos a municipios y gobernaciones.

ANDE recibió US$ 45 M

Por su parte, la ANDE ingresó US$ 45 millones en concepto de resarcimiento de las cargas de administración y utilidades hasta septiembre. “Los pagos de la binacional, hechos en tiempo y forma, le permiten a la empresa pública tener fondos garantizados y previsibles, para así llevar adelante sus inversiones y proveer un servicio de electricidad de calidad en todo el territorio nacional.

“Las condiciones hidrológicas favorables actuales y la óptima generación de la Central Hidroeléctrica fueron claves para registrar un aumento en el monto de las transferencias, en comparación con el mismo periodo de 2022″, también destacaron. De enero a septiembre del año pasado, las remesas totales de Itaipú habían alcanzado la cifra de US$ 316 millones, lo que indica una diferencia de US$ 91 millones a favor del Estado paraguayo.

Solo en setiembre

En lo que corresponde solamente a las transferencias realizadas en el noveno mes de este 2023, los royalties totalizaron US$ 21 millones, mientras que los pagos por cesión de energía alcanzaron US$ 19 millones y la ANDE recibió US$ 1,6 millones por resarcimientos de cargas de administración; sumando así poco más de US$ 41 millones los desembolsos hechos por Itaipú en septiembre del presente año.