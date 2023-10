MOPC confirma que no andan cañerías instaladas en 203 km del acueducto

Una comitiva integrada por las autoridades de diferentes instituciones del Estado se reunieron ayer en la sede del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en horas de la tarde, para analizar la situación actual del acueducto del Chaco, que pese a la inversión de más de US$ 100 millones sigue sin funcionar.

Al término de la reunión fue vocero del encuentro el viceministro de Obras, José Espinosa, quien confirmó que los 203 km de tuberías instaladas desde la planta de tratamiento de Puerto Casado hasta Loma Plata “no andan”, según sus propias expresiones. Asimismo, dijo que las obras correspondientes a este tramo hasta la fecha no fueron recepcionadas por la institución, justamente por la pésima situación de las cañerías.

Pero el alto funcionario no supo precisar cuánto pagó la cartera de Estado por las obras de este trayecto conflictivo. Concretamente, el viceministro se refirió a los trabajos de instalación de tuberías y accesorios en el tramo Puerto Casado – Km. 101,4, que estuvieron a cargo del Consorcio PS, por G. 38.324.435.059, y la instalación de tuberías y accesorios en tramo Km. 101,4-Loma Plata, a cargo del Consorcio ABH SA-Taivo SA-Constructa SA, por G. 35.867.836.342.

Las empresas mencionadas se encargaron de instalar las dudosas cañerías que fueron proveídas por Otek Argentina (ex Amitech), que vendió al MOPC los tubos del tramo 1 (Puerto Casado – Km. 101,4) por US$ 18.851.523 (contrato firmado durante la administración de Enrique Salyn Buzarquis en 2012) y para el tramo 2 (Km. 101,4-Loma Plata) por US$ 12.350.000 (contrato firmado durante la gestión de Ramón Jiménez Gaona).

Recordemos que la empresa Edra Saneamiento (Brasil) fue contratada inicialmente -también por Salyn Buzarquis- para proveer las cañerías del tramo 2, por US$ 7.905.065, pero su contrato fue rescindido en 2015, por lo que durante el Gobierno de Horacio Cartes, se volvió a adjudicar a Otek la compra de los tubos para este tramo.

Acueducto del chaco: Caños no tienen una sola medida

Cuando se le consultó si las cañerías cumplían con las especificaciones técnicas, Espinosa señaló: “No anda, vamos a decir (de forma) fácil, no anda”. En otro momento expresó que, increíblemente, hasta se colocaron cañerías de diferentes diámetros cuando debía ser uniforme (una sola medida).

“El tema de las tuberías es algo increíble para mí. Tendría que haber sido de un diámetro uniforme. Y acá se compraron tres diámetros de tubería, de 600 milímetros, de 500 milímetros y de 450 milímetros”, expresó.

Por otro lado, el viceministro señaló que, por ahora, están analizando soluciones “parches” para que el acueducto pueda funcionar con menos presión, pero que lo ideal sería que se reemplacen los más 203 de km de cañerías instaladas desde Puerto Casado hasta Loma Plata, atendiendo a que las demás inversiones como la planta de tratamiento (de Puerto Casado) y el reservorio (de Loma Plata) funcionan (ver las inversiones realizadas en la infografía).

Asimismo, señaló que este trayecto debe funcionar para que se puedan probar las demás cañerías que fueron instaladas en diferentes localidades del territorio chaqueño como Filadelfia, Mariscal Estigarribia y varias comunidades indígenas. Según Espinosa, el acueducto tiene instalado más de 530 km de cañerías, de los cuales, 203 km tienen problemas y el resto se debe probar cuando el agua llegue sin parar hasta el reservorio de Loma Plata.

Las obras del acueducto iniciaron el 2012 y desde ese momento tuvo retrasos, sobrecostos y hasta ahora sigue sin funcionar. Fue inaugurado el año pasado en medio de las fallas, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.