PGN 2024: más deuda, más déficit y más salarios

Un informe de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, que tiene a su cargo el estudio del proyecto de ley de presupuesto 2024, da cuenta de los aumentos que se registran en los diversos tipos de gastos del Estado.

El informe resume el contenido del proyecto que presentó el Poder Ejecutivo y lo compara con el plan que está en ejecución para que los legisladores tengan un panorama más completo a la hora de dictaminar sobre el proyecto del PGN 2024.

Uno de los cuadros comparativos guarda relación con lo que se denomina grupo de objetos del gasto, que incluye los servicios personales (salarios y otros beneficios), servicios no personales, bienes de consumo e insumos, bienes de cambio, inversión física, inversión financiera, servicio de la deuda pública, transferencias y otros gastos.

La deuda pública sigue aumentando

En lo que respecta al servicio de la deuda o pago de la deuda pública, pasará de G. 10,4 billones (US$ 1.418,8 millones) previsto para el presente ejercicio a G. 13,5 billones (US$ 1.836,1 millones) para el año venidero.

En otras palabras, los G. 3 billones más (US$ 417,3 millones) tendrá que destinar el Estado el próximo ejercicio para cumplir con los compromisos que asumió con organismos financieros internacionales, tenedores de bonos del Tesoro, local e internacional, y empresas que ejecutan obras vía “ley llave en mano”.

Esto implica que crece 29,4%, que deben cubrirlos con todas las fuentes de financiamiento de las que dispone el Estado, tales como recursos del Tesoro, créditos y recursos institucionales. Sin embargo, si se tiene en cuenta solo lo que se debe pagar con ingresos genuinos el monto se incrementa 44%.

Los pagos aumentan atendiendo el acelerado ritmo de endeudamiento que hubo para cubrir el déficit, que se arrastra desde 2012.

Déficit fiscal por encima del tope legal

El proyecto de presupuesto prevé un déficit de hasta 2,6% del PIB, que se cubrirá con más endeudamiento, lo que implica que, por sexto año consecutivo, el saldo rojo estará por encima del tope de 1,5% que establece la ley de responsabilidad fiscal.

Con la extensión del plazo de convergencia determinada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), este año, el déficit cerrará en 4,1%, el próximo en 2,6% y en 2025 en 1,9%, yretornar al límite legal recién en 2026.

Los servicios personales (salarios y otros beneficios del personal), por su parte, crecen 3,6% para el año venidero, pasarán de G. 29,7 billones (US$ 4.044,2 millones) a G. 30,8 billones (US$ 4.191,1 millones), lo sea G. 1 billón (US$ 146,8 millones) más.

El informe menciona que el 95% de los ingresos tributarios que estiman recaudar en el próximo ejercicio lo destinarán al financiamiento de los gastos rígidos presupuestados: servicios personales, jubilaciones y pensiones, y el servicio de la deuda pública.

Los autoaumentos del gobierno

A pesar de este inquietante panorama de las finanzas públicas y de las promesas de austeridad, el Ejecutivo se autoaumentó sus salarios en el proyecto de presupuesto 2024 entre G. 3 millones y G. 8 millones.

Igualmente, por la vía de una adenda presentada el último martes último, solicitó a la Comisión Bicameral que incremente en G. 5 millones cada salario de los 125 parlamentarios, que pasarán a ganar G. 37,7 millones mensuales.

El presidente de la República, Santiago Peña, tendrá un aumento salarial de G. 7 millones y ganará un total de G. 44,9 millones; el vicepresidente Pedro Alliana G. 3 millones y pasar percibir un total G. 39,7 millones; los ministros G. 4 millones más y cobrarán en total G. 28,8 millones; y los viceministros G. 8 millones y pasarán a recibir G. 25,5 millones mensuales.