Hidrovía: existe predisposición y voluntad para resolver conflicto, según presidente de Cafym

Partiendo de la base de que Argentina cedió en su posición y flexibilizó el cobro del peaje pretendido por el uso de la Hidrovía, además de cumplir el acuerdo de no retener más embarcaciones, es una demostración de la predisposición para solucionar el conflicto que se generó, según indicó Raúl Valdez, presidente de Cafym.

“Recíprocamente, nosotros nos hemos acercado para acceder al pedido de análisis técnico que se está realizando en este momento, de hecho, esto es lo que está consagrado en el tratado y acuerdo de la hidrovía que dice que primero tienen que existir esta serie de consultas técnicas objetiva y profesionalmente, y ahí determinar el alcance de las intervenciones”, indicó.

Agregó que con el análisis técnico se define si las intervenciones corresponden o no a un servicio trasladado para el beneficio de la navegación y la seguridad, además de entender cuáles serían las fuentes de financiamiento o las tarifas acordadas, siempre dentro del ámbito de la hidrovía y del acuerdo.

Estudio técnico no implica renunciamiento

Raúl Valdez explicó que este ejercicio técnico que se está realizando no implica un renunciamiento a las herramientas jurídicas que tiene el Paraguay a disposición para poder avanzar en caso de que no exista un acuerdo.

“El hecho de que hoy las delegaciones estén navegando en un convoy de bandera paraguaya con el objetivo de analizar técnicamente in situ, en el campo de operación, las condiciones reales, me parece que es una muestra clarísima de que existe predisposición y voluntad de todas las partes de resolver eso”, precisó.

Dijo que se actuó de atrás para adelante, empezando con una imposición ilegal, arbitraria, que consideran como fuera del margen del tratado de la hidrovía, y discriminatoria, por la diferencia que existe entre el tratamiento de las diferentes banderas, por lo que no renuncian a la posición oficial.

Hidrovía: plazo de no cobro de peaje vence la próxima semana

El presidente de Cafym dijo que la no exigibilidad del cobro del peaje se mantiene en standby durante 60 días y que Argentina está cumpliendo ese plazo que vencería la semana que viene, el 26 de noviembre.

“De cualquier manera, hasta el momento incluso nosotros entendemos que ellos suspendieron pedido de interdicciones justamente en cumplimiento de su palabra o su parte del acuerdo y eso es una buena señal para todos, una buena muestra de predisposición y sin esa tensión adicional que existía discutiendo defendiendo nuestros derechos legítimamente consagrados en el tratado y en diferentes tratados internacionales de libre navegación”, agregó.

Afirmó que sin esa presión innecesaria del pedido de reivindicación de derechos, se dan las condiciones como para sentarse a hablar objetivamente, en términos muy cordiales, con personas muy preparadas a bordo, que realmente pueden entender la realidad de la situación y de eso salen resultados.

Informes estarán antes del vencimiento del plazo

Dijo que la próxima semana fenece el plazo de los 60 días, pero que ya contarán con los informes técnicos antes del vencimiento de ese plazo, aunque también manifestó que probablemente necesitarán un poco más de tiempo; sin embargo, agregó que tampoco esperan que Argentina rompa el status quo en el que están.

“Realmente estamos viendo que hay avances con dificultades, algunas mayores, otras menores, pero hay interés de las partes de solucionar esto en el ámbito que corresponde y no llegar de ninguna manera a escalar a un conflicto jurídico internacional que es algo que definitivamente no es bueno para ninguno de los países”, indicó.

Afirmó que no están ajenos a ningún tipo de cobro de peaje que corresponda, lo cual se definirá con las conclusiones que serán informadas a la CIH, Comisión Intergubernamental de la Hidrovía, en donde se tomará una decisión sobre si los trabajos o las intervenciones que argentina plantea son o no suficientes para el cobro del peaje. “Si te cobran un peaje y la retribución es superior a ese cobro, bienvenido sea, nosotros siempre dijimos que son necesarias las intervenciones y las obras, no solamente en ese tramo, sino que en toda la Hidrovía”, finalizó.