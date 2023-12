Fuerte aumento de remesas de Itaipú en los once primeros meses de este año

El conjunto de transferencias incluye la compensación por cesión de energía que, a través de la entidad binacional Itaipú, paga el consumidor brasileño, razón por la cual no integra el costo del servicio de electricidad de la entidad desde 1986.

Lea más: Itaipú: cincuenta años de despojos al Paraguay

Además Royaltíes, una suerte del alquiler que paga Itaipú al Paraguay y al Brasil por aprovechar la potencia hidráulica del río Paraná para producir electricidad.

Finalmente, los pagos a la ANDE y su contraparte ENBpar del Brasil, en concepto de Resarcimiento por Cargas de Administración y Supervisión relacionadas con Itaipú, renglón que igualmente integra costo del servicio de electricidad de Itaipú.

De enero a noviembre últimos, la entidad binacional transfirió al Estado paraguayo la suma de US$ 492.439.600, superior en un 27,35% (US$ 105.777.800) a la suma que remesó al Paraguay en el mismo lapso de 2022.

Lea más: ¿Vendimos nuestra energía en Itaipú al Brasil?, ¿cuánto pagaron por MWh?

Compensación por cesión, el precio real de la energía paraguaya

Un desglose de ese total permitirá conocer cuánto pagaron al Fisco paraguayo en concepto de Compensación por Cesión de Energía, el precio real de la energía paraguaya en Itaipú.

Según la misma fuente, en los once primeros meses del ejercicio en curso, el Ministerio de Economía y Finanzas, a través del Banco Central del Paraguay, recibió US$ 213.549.200, 31,85% (US$ 51.595.600) superior a la cantidad que los usuarios brasileños de la energía paraguaya en Itaipú pagaron a nuestro país. enre enero y noviembre de 2022

En lo concerniente a los Royalties, componentes del Costo del Servicio de Electricidad de la entidad paraguayo/brasileña, según el último informe que divulgaron, fue de US$ 230.335.700, 25,83% (US$ 47.289.300) superior al monto que por este concepto transfirió la binacional entre enero y noviembre de 2022.

En cuanto a los beneficios de la ANDE, integrantes del costo de producción de la binacional, también se observa un importante incremento, del 16,54% respecto del mismo período del año pasado.

Suben también las remesas a la ANDE

En 2022 la ANDE recibió de Itaipú en concepto de Resarcimiento US$ 41.661.800, en tanto que en este ejercicio incorporó a sus ingresos US$ 48.554.700.

Lea más: Itaipú 2023: la hora del cambio llegó

Tanto la ANDE como su contraparte del Brasil, además de este beneficio, reciben un pago anual de Itaipú en concepto de intereses por los recursos que aportaron para la capitalización de Itaipú.

La binacional atribuye este mejoramiento de sus envíos a las “condiciones hidrológicas favorables” y a la “óptima generación de la central hidroeléctrica”.