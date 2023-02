Itaipú 2023: la hora del cambio llegó

Sin embargo, esos valores son muy superiores a los indicados para la presa de las Tres Gargantas, una planta hidroeléctrica similar a la de IB, situada en el curso del río Yangtsé en China. Es la planta hidroeléctrica más grande del mundo en extensión, capacidad instalada y ahora también en producción anual (111.800 GWh anuales 2020) y solo costó el 50% de IB.

Entonces, la primera gran pregunta no respondida localmente plantea si de esa gran torta indivisa llamada IB ¿qué porción llevó el Paraguay a través de la ANDE para su propio desarrollo y a qué COSTO?

Entiendo que el Costo Medio Histórico para la ANDE fue menor (28%) que el Costo Medio IB precedentemente citado, gracias seguramente a algún(os) acuerdo(s) operativo (cuasi secreto) que, por alguna razón, no fue sacramentado mediante Nota Reversal válida.

Ergo, el problemón del bajo consumo eléctrico país (Sistema Interconectado Nacional - SIN ANDE), nunca fue el precio, confirmando mi hipótesis in limine, de que “precio es consecuencia y no causa”. Sabemos que la industria local nunca movió el amperímetro (13), por ello es fundamental tener claros los conceptos.

Según mis cálculos, al 2022 todo el consumo nacional apenas alcanzó el 8,9% de la producción histórica de IB (implica que se CEDIÓ el 41,1% restante), que ahora en las postrimerías del 2022, estableció otra plusmarca mundial, llegando a superar los 2.900 TWh producidos (1T = 10^9 KWh).

A sabiendas de que mayor consumo energía es equivalente a mayor crecimiento país, no por ello hemos crecido suficientemente. El Banco Mundial nos muestra en su portal que el Paraguay, que venía creciendo desde la década pasada, se estancó ya en el 2014 y que luego se aplicó freno de mano, la mejor prueba de lo que afirmo es compararlo con algún vecino similar e igual de pobre, tal como lo es Bolivia, que en la década pasada (2012), su PIB (US$ a precios actuales), estaba un 20% por debajo del Paraguay, sin embargo, como venían en velocidad crucero (modo tortuga), nos alcanzó en el 2018 (prepandemia) y hoy 2023, ya nos supera en no menos del 7%. Medir es comparar, lo que no se mide no se controla.

https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD?end=2021&locations=PY-BO-UY&start=2007

Sobre nuestro Consumo Nacional País, impulsado por la locomotora estatal ANDE (a pedal), podemos decir que es cuantificable y hasta compatible con lo retirado de las binacionales, esto considerando que el SIN ANDE creció solo 57% en la última década (2013- 2022), de los cuales no facturó un 27%, pero CEDIÓ 2,3 veces más en las binacionales (EBY incluida, no hay que olvidar que también es paraguaya, a pesar de los Ángel(es) indivisos).

Sabemos por la ONS Brasil que IB, por la sequía de los últimos años, cayó su importancia dentro del SIN brasileño de 14,6% (2018) hasta el 8,6% (2022), porcentaje que podría aumentar si vuelven las lluvias. ¿Entonces, cuál sería el Costo Marginal de sustituir un MWh de IB para el Brasil en el corto y medio plazo?

En medios de prensa internacionales podemos leer (2) “En el caso del mercado brasileño, Bolivia exportó entre enero y diciembre –2022– una media de 16,79 millones de metros cúbicos por día (MMmcd), con lo que generó ingresos por US$ 1.560 millones, un 22% más que en 2021″.

El Gas Natural (GN), entre sus múltiples usos, tiene el de producir Energía Eléctrica (EE), si es utilizado como combustible de una unidad generadora térmica.

Si consideramos que los 16,8 M m3/d, equivaldrían “térmicamente” a 196 GWh (1m3 GN ˜ 11,7 KWh), resultará un precio equivalente de US$ 21,3/MWh térmicos, pero aún no eléctricos. Estos costos variables se duplicarán fácilmente al utilizarse el GN como combustible de una unidad generadora térmica (rendimiento menor al 50%), lo que, sumado a otros costos fijos, hará que el producto final generado cueste como mínimo unos 50 U$S/MWh eléctricos, precio muy similar al Costo Medio IB 2021 de 50,5 U$S/MWh.

Entonces, como en el 2022, IB produjo un promedio de +190 GWh/día (sequía), y la ANDE retiró aproximadamente un 25%, implica que el Brasil necesita, como mínimo, entre 8 y 9 MMm3/d adicionales para reemplazar ese 25% actualmente retirado por la ANDE “in crescendo” y con mayores costos, evidentemente, por ello, Brasil desea mantener el statu quo actual en IB.

Obs: Aún no sabemos el costo medio final IB 2022, pero evidentemente debería ser menor al 2021, por la reducción de la tarifa en potencia (8% - tarifa intermedia), pero no necesariamente en energía (por ejemplo, para la ANDE el Costo Medio 2022 cayó un 5% para el 86,4% de su compra de energía eléctrica, implica mayor rentabilidad, pero quizás aún no de terapia intensiva, cada vez depende más del $uero donado por la contraparte).

No siempre lo legal es justo, y no siempre lo justo es legal

La prensa internacional destacaba esta semana que Brasil ha hecho viable, por primera vez, la exportación comercial de electricidad a la Argentina y al Uruguay (simultáneo) a partir de excedentes de su energía hidroeléctrica.

La tortilla se dio vuelta con la sequía y Argentina, de exportador en 2021 (US$ 1.300 millones de US$), en 2022 tuvo que importar energía eléctrica de todos sus vecinos (Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay). Bolivia también visualizó el negocio regional y adecuó la infraestructura para ello en tiempo y forma, superó las pruebas técnicas y ahora solo espera la autorización correspondiente.

El rol del “maior exportador de energía eléctrica per cápita do mundo”

¿Cuál es el rol del Paraguai, “O maior exportador de energía eléctrica per cápita do mundo” en todo este mercado regional? Continuará como delfín de acuario (nada, nada y nada) y/o como mesitero dentro de la gran rotonda regional triangulando baratijas. Hoy, 2023, la mejor prueba de que seguimos siendo la rotonda lo demuestran (14) hechos como que “Argentina y Brasil avanzan en la integración energética” (excluyendo a las binacionales).

Un informe reciente de Cammesa (Argentina), titulado “Resumen Ejecutivo 2022 Vs 2021″, evidencia cómo el país vecino pudo pasar en solo un año de exportador a importador de energía eléctrica y terminar comprándola de todos sus vecinos. En este resumen ejecutivo (cuadro) se puede visualizar la importancia estratégica de la EBY para la Argentina, ya que representó el 53,5% (2022) de su producción hydro total.

Por ello, Sun Tzu (500aC) no entendería, pitagóricamente, cómo EBISA, comprándole apenas 1.100 GWh de Acaray a la ANDE, en toda la década pasada, por US$ 130 millones, se haya adueñado del 90% de la EBY, porque ANDE retiró apenas el 9,9% de su producción en ese periodo, por ende CEDIÓ el 40,1% restante. Tampoco entendería por qué este 2022, la ANDE haya retirado un 15% menos EE que lo ya retirado en la década pasada (2013).

Entonces ¿por qué (3) nuestras autoridades indivisas siguen alegando (sin sonrojarse) que la soberanía paraguaya en la EBY ya es una realidad? cuando la LT 500 KV – 2000 MVA EBY VHA, está al “dope” y más frío que “penguin ball”. Sun Tzu (500aC) jamás permitiría que un soldado juegue a ser general.

No olvidemos las expresiones “temerarias” del exjefe técnico paraguayo de la EBY, Ing. Leopoldo Melo (10) “Argentina recuperó como tres veces la inversión realizada en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), es hora de que la margen izquierda regularice la situación en el ente”. O porque las pinceladas al Sector Energético Nacional realizadas por el “prosor dotor” no empezó por casa.(11). ‘Vemos la paja en el ojo ajeno, y no vemos la viga en el nuestro’.

Según los registros históricos del BCP, en su portal, la EBY nunca se caracterizó por cumplir sus pagos en tiempo y forma.

Entonces ¿por qué se trató de mantener el statu quo mediante una nueva deuda espuria by Angel(es)? sacramentada por el Acuerdo Cartes Macri, que por suerte (nuestra) ya no será tratada por nuestra contraparte (3). O sea Argentina, cumplió la promesa electoral incumplida emitida el pasado 11.09.2017 por nuestro propio presidente. ¡¡¡ Plop!!!

Me pregunto ¿por qué la EBY, de ser deudor por territorio inundado paraguayo jamás medido, pasó a ser acreedor de la ANDE (saldos de compra de energía eléctrica), basado en la aplicación unilateral de una Nota Reversal inválida (NR92)? ¿en qué año se igualará esta ecuación, pre o post apagao? ¿Dónde está nossa Cancillería? que hasta posee una Unidad General de Recursos Energéticos, con rango de ministerio, cuyo titular desempeña (gua’u) tareas de coordinación en materia de las hidroeléctricas binacionales, particularmente IB y EBY, incluyendo las negociaciones que corresponden al nivel de las Altas Partes. Al toque, recordé el Acta “Bolateral” del 24 de mayo 2019, todos ministros, algunos grandes maestros del Enroque.

Entre un gobierno que lo hace mal y un pueblo que lo consiente, hay una cierta complicidad vergonzosa. Victor Hugo

¿Dónde fallamos? Un gobierno es tan corrupto como lo sea su sociedad, y nosotros estamos en la “pole position”. Pero el tema no es solo el Poder Ejecutivo, también tiene su parte de culpa una “política exterior sin rumbo: (4) “Para un país con una economía tan pequeña como la del Paraguay es absolutamente imposible su desarrollo económico y social sin una integración inteligente al mundo”, “La nave que debe conducir a nuestro país en ese océano (de oportunidades) es nuestra política exterior”, “La política exterior es simplemente la otra cara de la política interior” como bien lo expresó el Lic. Alberto Acosta Garbarino, presidente de DENDE, en su último artículo publicado esta semana.

Al respecto y para que se entienda bien lo expresado por el licenciado, citaré, por razones de espacio, un solo ejemplo (5), ya que para muestra basta un botón, sabiendo que del mismo cuero sale la correa (6).

Febrero 2015 – Abg. Eladio Loizaga, (ex) ministro de Relaciones Exteriores, (5) se refirió a las denuncias que hicieron técnicos acerca de una posible venta de energía de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) al Brasil, que llevó adelante la dirección argentina de la entidad. El canciller dijo que no existe mala fe de parte de Argentina en ceder la energía de Yacyretá al Brasil sin informar al Paraguay. Ahora, parecería que el actual subjefe técnico de la EBY reflotó el mismo libreto “temerario”.

La prensa especializada brasileña (7 y 8) cita “El financiamiento para la construcción de la hidroeléctrica de IB se liquidará el 28 de febrero, cuando se efectúe el último pago del préstamo tomado por el gobierno brasileño en la década de 1970 de Eletrobras. La deuda de la empresa representó casi dos tercios del costo anual de la planta, o US$ 2.100 millones de un presupuesto de US$ 3.300 millones. La amortización del préstamo ya dio lugar a una reducción de la tarifa pagada por el consumidor brasileño, que pasó de US$ 22,60/kW a US$ 18,97 en el 2022 y volvió a bajar a US$ 12,67 en enero de este año.

El actual director financiero ejecutivo de Itaipú, André Pepitone (bolsonarista), recuerda: “El gran hecho es que esta energía barata beneficia a los consumidores y a la industria brasileña, que tiene energía barata para la producción, pero también a la agroindustria”. También explicó que hay dos negociaciones distintas, seguramente ya acordado con sus par paraguaio (Fabiano D). Uno de ellos involucra la tarifa que ya no está vinculada al dólar con el final de la deuda. El otro es la revisión del Tratado de IB, con la discusión sobre el Anexo C (cláusulas comerciales).

Sin embargo, el nuevo presidente brasileño decidió nombrar al diputado federal, economista, Enio Verri, de Paraná, para la dirección general brasileña de IB, quien adelantó que todos los contratos firmados por el actual director general, Anatalício Risden Júnior, cerrados después del 1 de noviembre de 2022, pasarán por una revisión integral. Los actuales reclamos de ENBPar (nueva sociedad jurídica) a ANDE ¿son resultados de dicha revisión? ¿Cuánto por US$/MWh pagaba o paga la ANDE a Eletrobras, por energía retirada fuera de su contrato. ¿Estos mayores costos están incluidos en el costo medio?

Obs: Muchos de estos contratos plurianuales binacionales (adendas, extensiones, ampliaciones, compras, entre otras) firmados en el alargue 2022, seguramente modificaron las cuentas de explotación presupuestadas, y, por ende, su costo medio IB resultante. Por ello, suponemos que los US$ 28,9/MWh que el Ing. Félix Sosa mencionó públicamente como resultado 2022 para la ANDE semana atrás ante la comisión permanente del Parlamento, haya sido sacramentado a la baja, o fue solo un bleff.

El novel director general brasileño, que asume la próxima semana (15/02), confirmaba que ya no negociarán este tema con el actual gobierno paraguayo, que esperarán que asuma el nuevo gobierno paraguayo que será elegido en la próxima elección de abril 2023. Espero que sea patriota en primer lugar y rogando no sea más de lo mismo.

Añadió (9) que “110 millones de brasileños dependen de la energía eléctrica producida por Itaipú”. “Entonces, (Itaipú) tiene un papel estratégico”, resaltó y recordó que Paraguay no utilizará toda su energía hasta el 2032 o el 2033, y que lo importante para Brasil es seguir comprando ese excedente a un precio fijo, sin depender de las fluctuaciones del mercado, para abastecer a la población brasileña. Quizás por ello, la fallida LPI 500 KV – 1000 MW, seguramente no vio la luz, ya que su adjudicación adelantaría el apagao al 31.12.2028, improrrogable, según la consulta pública realizada. El mensaje subliminal y con la sublingual incluida, es mantener el statu quo.

“Un buen acuerdo es de diez años, porque en diez años, con la innovación tecnológica, las cosas cambian mucho, y entonces podemos analizar renovar los acuerdos”, confesó Verri, quien agregó que IB tiene un papel fundamental para el desarrollo de la industria brasileña, en especial para el Estado de Paraná. “La entidad tiene la obligación de generar energía a un precio óptimo, pero también de invertir en los municipios limítrofes y en la región, en la cuestión (socio) ambiental”, subrayó. Seguramente se hizo eco de las expresiones del (ex) “diretor Leguleyico paraguaio, Luisao Breuer (12) La Nota Reversal aunque no haya sido remitida al Congreso es legal”. ¡¡¡Plop!!!.

Conclusión: “Cuando el río suena, piedras trae”, se cumple. Los brasileños saben bien lo que quieren, statu quo, garantizado por un contrato de largo plazo decenal, a modo y semejanza de la revisión fallida del Anexo C en la EBY 2014 (Contrato Cartes/Macri).

El Brasil sabe muy bien cómo negociar con el Paraguay por experiencia, ahogan financieramente a la ANDE (2002), pero no le matan ya que necesitan que sus administradores de turno hagan lo que siempre hicieron en las binacionales y con el mercado (freno de mano), hechos que le aseguren el usufructo unilateral de la energía eléctrica, insumo transversal y básico de la economía país. Todo apunta con los mi$mos a seguir la corriente, mantener el statu quo binacional indiviso. Nadie se anima a plantear otro modelo, que funciona, está comprobado, y también es binacional, en el que se reparte agua y no solo energía eléctrica. Este modelo más equitativo se llama SALTO GRANDE.

Luego de 5 décadas, ya es hora de ponernos los pantalones largos, ajustar el cinturón negro (el marrón ya fue entregado hace décadas) y ejercer nuestra soberanía. Esta decisión no puede ni debe depender de terceros, debemos honrar a nuestras raíces en vida, esos verdaderos héroes que nos legaron una patria, bajo el lema vencer o morir. Este 2023 debe ser un hito histórico, tal como lo fue el 14 y 15 de mayo de 1811.

Mejorar es cambiar; así que para ser perfecto hay que haber cambiado a menudo. (Winston Churchill).

Hoy (2023), solo nos quedan dos bonos, el demográfico y el energético, uno debe darle educación, salud y trabajo al otro. No prepares el camino para nuestros niños, prepara a los niños para que transiten los caminos de la patria.

Solo los binacionales galácticos indivisos creen que defender los intereses binacionales en IB a través de la ANDE favorece al Paraguay. La historia demostró todo lo contrario. “Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo” - A. Einstein.

La Soberanía NO se Pide, SE Ejerce. La Soberanía es absoluta, perpetua, indivisible, inalienable e imprescriptible.

(*) axelbenitezayala@gmail.com – febrero 2023 – Homenaje a mi madre (+) en su natalicio. https://independent.academia.edu/AxelCidBenitezAyala . Ingeniero electricista y electrónico por la UNC, Argentina (1984). MADE (2000) UA, Paraguay y Magíster en Economía de la Energía (2010). Gesel – UFRJ- Brasil.

Cesión

El SINANDE creció solo 57% en la última década (2013- 2022), de los que no facturó un 27%, pero CEDIÓ 2,3 veces más en las binacionales (EBY incluida).

Yacyretá

En el resumen ejecutivo se ve la importancia estratégica de la EBY para la Argentina, ya que representó el 53,5% (2022) de la producción Hydro total.

Sustituir

En 2022, IB produjo +190 GWh/día, y la ANDE retiró cerca del 25%, luego Brasil necesita entre 8 y 9 MMm3/d adicionales para reemplazar ese 25%.

¿Real?

¿Por qué nuestras autoridades indivisas siguen alegando (sin sonrojarse) que la soberanía paraguaya en la EBY ya es una realidad?

Brasil

Brasil hizo viable, por primera vez, la exportación comercial de EE a la Argentina y al Uruguay (simultáneo) a partir de excedentes de su energía hidroeléctrica.

Statu quo

El mensaje subliminal y con la sublingual incluida, del flamante director general brasileño de Itaipú, Enio Verry, es que buscarán mantener el statu quo.

