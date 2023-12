Deuda Pública: pago de intereses aumentó 40,5%

Los datos del MEF revelan que a noviembre de 2023 se abonaron en concepto de intereses de la deuda G. 3,4 billones (US$ 467 millones) y en el presente ejercicio el monto subió a G. 4,8 billones (US$ 657 millones), lo que implica G. 1,4 billones (US$ 190 millones) más y representa una variación del 40,5%.

El pago de los intereses son considerados gastos rígidos, por lo que deben financiarse con recursos genuinos del Tesoro y no con fondos provenientes de deudas, aunque en años anteriores por ley especial se suspendió esta disposición.

Lea más: MEF ratifica que déficit cerrará en 4,1%

Según el informe del MEF, el incremento en el pago de intereses se explica principalmente por los aumentos de las tasas de interés de la deuda con organismos financieros multilaterales.

Un informe sobre deuda pública al mes de octubre señala que los principales acreedores se encuentran los organismos multilaterales con el 43,9%, seguido de los tenedores de bonos soberanos con el 43,2% de la deuda pública.

Además, indica que dentro de la deuda interna se destacan los bonos internos, los cuales representan el 4,4% de la deuda total.

Lea más: Deuda pública asciende a US$ 16.194 millones

El referido informe menciona que la deuda pública total asciende a US$ 16.194,2 millones, lo que equivale al 36,8% del PIB, y representa un aumento de US$ 1.140,5 millones con respecto al monto con que cerró en diciembre del año pasado.

A la administración central le corresponde US$ 14.484,5 millones, que representa el 32,9% del PIB; y a las entidades descentralizadas US$ 1.709,6 millones, que equivale a 3,9% del PIB.