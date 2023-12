Deuda pública asciende a US$ 16.194 millones

La deuda pública aumentó de enero a octubre US$ 1.140,5 millones, con respecto al monto con que cerró en diciembre del año pasado.

El informe del MEF da cuenta que en diciembre del año pasado la deuda cerró en US$ 15.053,7 millones, que equivale a 36% del PIB: y a octubre del presente ejercicio creció a US$ 16.194,2 millones, lo que representa el 36,8% del PIB.

A la administración central le corresponde US$ 14.484,5 millones, que representa el 32,9% del PIB; y a las entidades descentralizadas US$ 1.709,6 millones, que equivalen a 3,9% del PIB.

El 50,1% de la deuda pública proviene de la emisión de bonos del Tesoro, tanto en el mercado local como internacional; el 46,4% de los préstamos obtenidos de organismos financieros internacionales, y el 3,4% de las inversiones realizadas mediante la Ley N° 5074/13 o “llave en mano”.

Los datos también mencionan que a octubre el servicio de la deuda o se pago por la deuda US$ 1.294,3 millones y se recibieron desembolsos de préstamos por US$ 1.849,2 millones.

El país cuenta, según informe al mes de setiembre, con más de US$ 1.245 millones de nuevas deudas en vías de concretarse: US$ 565 millones para aprobación legislativa, US$ 290 millones en préstamos suscritos, y US$ 390,3 millones en préstamos en etapa de gestión.

Además, para el año venidero prevé la contratación de créditos o emisión de bonos del Tesoro por US$ 1.132,5 millones (US$ 600 millones para cubrir deudas con constructoras y farmacéuticas, y US$ 532,5 millones para financiar parte del presupuesto 2024).

Sondean para emitir antes de fin de año

En ese sentido, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sondea en el mercado local el interés que tendrían las entidades financieras e inversionistas, sobre una eventual emisión de bonos del Tesoro antes de fin de año.

Óscar Lovera, viceministro de Administración Financiera del MEF y ministro sustituto en ausencia del titular de la cartera, Carlos Fernández Valdovinos, adelantó que analizan la posibilidad de colocar bonos del Tesoro en este mes de diciembre.

Explicó que la operación podría concretarse siempre que exista interés en el sector financiero y si la tasa pretendida por los inversionistas no sea alta.

La nueva ley que establece medidas extraordinarias de gestión para las finanzas públicas autoriza al Ejecutivo, a través del MEF, a emitir bonos o contratar préstamos por un monto de hasta US$ 600 millones.

Los recursos obtenidos de esta colocación serán destinados al pago de la deuda que tiene el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) con las constructoras y del Ministerio de Salud Públicas con las empresas farmacéuticas.