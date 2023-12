MOPC pagará solo US$ 60 millones de su deuda de US$ 370 millones

El viceministro de Obras, Ing. José Espinosa, confirmó a ABC que actualmente la deuda del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) con las diferentes contratistas ya llegó a US$ 370 millones y que, de ese monto, este mes se pagará solo US$ 60 millones de las obras financiadas con fondos locales.

Esto significa que la institución no llegará a abonar los US$ 160 millones que prometió a las empresas antes de que termine este año, según señalaron gremios del sector de la construcción, lo que afectará aún más a las constructoras, según indicaron.

El alto funcionario señaló que recién en marzo se completará el desembolso del saldo del adeudo, cuando el Ministerio de Economía pueda disponer de la mayor parte de los recursos que se aprobó en la ley “por la cual se establecen medidas extraordinarias de gestión para las finanzas públicas”.

No obstante, Espinosa indicó que el Tesoro podrá adelantar al MOPC US$ 60 millones este mes, para que pueda cumplir sus obligaciones. Esto de los US$ 330 millones que le corresponde a dicha cartera de Estado para el pago de los compromisos pendientes, que se aprobó en la normativa en cuestión.

“De esos US$ 330 millones que se nos aprobó (en la ley de medidas extraordinarias), le pedimos al Ministerio de Economía que nos adelanten US$ 60 millones para este periodo, ahora, en diciembre. De esos US$ 60 millones ya hemos pagado US$ 43 millones y, Dios mediante, en los primeros 15 días de diciembre, terminaremos de adelantar los US$ 60 millones”, indicó.

¿De dónde saldrán los US$ 60 millones?

Cuando se le consultó de dónde saldrán los US$ 60 millones que Economía adelantará el MOPC para pago de la deuda, mencionó que ese dato se debe consultar al Tesoro. Quisimos consultar al respecto al viceministro de administración y finanzas, Marco Elizeche, pero no nos atendió.

Cuando se le preguntó a Espinosa en cuánto quedará la deuda una vez que se complete el desembolso de los US$ 60 millones, señaló que hoy el monto total adeudado está en US$ 370 millones, por lo que el saldo serían US$ 310 millones, que se tendrán que pagar en marzo.

“A nosotros nos van a dar US$ 330 millones, o sea, US$ 270 millones es lo que nos quedará por ejecutar. La ministra va a hacer otra vez la gestión para ver si algo más se puede adelantar para diciembre, para poder ir honrando nuestra deuda este año. Creo que para marzo vamos a completar los pagos”, expresó.

El viceministro también acotó que, a partir del pago de los compromisos pendientes, la actual administración ya no caerá en el vicio de licitar obras que no tengan financiación asegurada, que hoy tiene en esta situación al MOPC.

Cavialpa lamenta que se pague solo US$ 60 millones

A su turno, el presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), Paul Sarubbi, lamentó que no se puedan pagar los US$ 160 millones que se prometió, atendiendo a que las empresas tienen que cumplir con sus proveedores.

“Se habían comprometido a pagar US$ 160 millones, pero ya escuchamos que sólo US$ 60 millones podrían pagar, ojalá no sea así, nosotros necesitamos pagar a nuestros proveedores antes de fin de año”, expresó. Asimismo, enfatizó que nuestro país “necesita esa inyección económica para que se mueva todos los sectores”.