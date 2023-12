Itaipú: Tarifa 2024 no está en agenda del Consejo para reunión del viernes

Aunque el presidente de la ANDE y consejero de Itaipú, Ing. Félix Sosa, dijo recientemente que durante este mes ya se tendría definida la tarifa de Itaipú, pero desde la binacional informaron que no está previsto tratarla en la próxima reunión del Consejo este tema.

El colegiado se reúne el viernes, 15 de diciembre, pero no tiene prevista la fijación del precio de la unidad de potencia para el 2024. “No está tema tarifa en el orden del día de esta reunión, me acaban de confirmar”, respondió el asesor de Comunicación de la entidad, José Rodríguez Tornaco ante la consulta sobre el tema.

Recordó la realización de la 57ª reunión del Comité de Administración y Operación de los Contratos de Compra y Venta de los Servicios de Electricidad de Itaipú (CADOP), un organismo técnico binacional integrado por la ENBpar, la ANDE e Itaipú, que volvió a sesionar en noviembre último, luego de una pausa que se inició en octubre de 2021. “La reunión del Cadop está en pleno desarrollo... se determinó cuarto intermedio y las resultas son insumos para el tema tarifa”, indicó el asesor.

Lea más: El estudio de la tarifa de Itaipú está en el nivel directorio, según consejero

También contó que ayer por la mañana se reunieron los directores de Itaipú, pero prefirió no ahondar en los temas que abordaron.

Consultado si el Consejo se volvería a reunir en otra fecha, además del 15 de diciembre, Tornaco se limitó a contestar que “pueden, eventualmente, hacerse extraordinarias”.

Cabe recordar que los dos últimos años, es decir 2022 y 2023, las tarifas de Itaipú se definieron durante el transcurso de los esos ejercicios debido a la falta de acuerdo en los montos por parte de cada lado de la Itaipú. Es así que la tarifa del 2022, que se negoció con el gobierno de Jair Bolsonaro, se definió en agosto de ese año. Mientras que para la tarifa del 2023, negociada con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, se logró el acuerdo en abril de este año, a tan solo tres meses de que asumiera el mandato.

Lea más: Itaipú: Brasil quiere mantener actual tarifa, pero Paraguay quiere más, dicen

En ambos casos, se logró una tarifa intermedia, de US$ 20,75 kW-mes, dado que el Paraguay quería mantener en el 2022, al mismo precio que estuvo desde el 2009 hasta el 2021, en US$ 22,60 kW-mes y el Brasil deseaba bajar lo máximo posible. Para el año en curso, la pretensión era mantener en US$ 20,75 kW-mes, pero se acordó nuevamente un precio intermedio, llegando a US$ 16,71 kW-mes.

Ahora está en discusión la tarifa del 2024, que según dijo el director financiero brasileño, André Pepitone, a OGlobo, en agosto se empezó a negociar pero que Paraguay quiere volver a la tarifa de US$ 20,75 kW-mes. Este dato, a nivel local, no fue confirmado.