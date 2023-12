Apuro por Ley de superintendencia no es por el acuerdo con el FMI, según Fernández

Según el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, el apuro por aprobar la Ley de supervisión de los fondos previsionales, no se dio por una imposición o acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI); sin embargo, en el citado acuerdo con el organismo internacional firmado en el 2022 está expresamente estipulado que el país debía dar avances en este tema para fines de este año. Es más está pendiente un pedido de préstamo de este Gobierno de US$ 400 millones para impulsar algunas de estas reformas, que todavía no fue analizado por el directorio del FMI.