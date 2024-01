Itaipú: Mantener precio alto es renunciar a la soberanía, según especialista en Energía

El gobierno paraguayo apela al gobierno brasileño para que Itaipú haga el trabajo de vender y cobrar nuestra energía, pretendiendo que se continúe usando la binacional para cumplir con el rol que le compete a un comercializador 100% paraguayo, manifestó el especialista en Energía, Ing. Javier Villate al referirse a las negociaciones por la tarifa 2024 por la potencia.

“Este plan de solicitar una tarifa alta en Itaipú impactará negativamente en las maltrechas finanzas de la ANDE, perjudicará a la producción y a las familias paraguayas que, en conjunto, pagaremos un costo extra costo por la electricidad. El único beneficiado será la clase política, que dispondrá de los fondos socioambientales discrecionalmente en su agenda propia”, advirtió.

El especialista también indicó que ejercer la soberanía en Itaipú significa comunicar e invitar a los comercializadores brasileños que este año subastaremos, en territorio paraguayo, toda la energía no consumida en nuestro territorio, en un mercado liberalizado, al mejor postor, como se hace en los países vecinos y en la mayor parte del mundo civilizado.

“Ejercer la soberanía implica sustituir a la ANDE como único comprador y vendedor de electricidad en nuestro país, abrirnos al mundo con un gran mercado eléctrico mayorista para comercializar con grandes agentes de la región, de mucha solvencia técnica, financiera y de gestión. Al parecer esta alternativa nuestro gobierno no está dispuesto a considerar debido a sus cálculos electorales”, cuestionó.

Villate manifestó que, contrariamente, la única estrategia que estamos observando es la del “chiquitaje”. Es decir, seguir vampirizando al consumidor brasileño y al paraguayo mediante la imposición de tarifas políticas.

Explicó que esta estrategia del gobierno paraguayo de solicitar la imposición de precios políticos se enfrentará con dos grandes inconvenientes. El primero será del mercado brasileño, el cual presionará para evitar esta intervención estatal en los precios, como ya lo manifestó Sandoval Feitosa, director general de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel) de Brasil, denunciando el artificioso gasto socioambiental que nuestro gobierno quiere inflar aún más.

El segundo obstáculo, según Villate, será en el Congreso Brasileño, que a través del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), organismo de control externo del gobierno federal, que opera como auxiliar del Congreso brasileño, ya pidió informes sobre las negociaciones del Anexo C del Tratado de Itaipú.

Mayor esquilmado será el brasileño

La propuesta del gobierno paraguayo en las negociaciones con el Brasil sobre la tarifa de Itaipú para el año en curso es mantener el precio por encima de los US$ 20,75 Kw-mes, cuando que según la aplicación del Anexo C debería bajar a menos de US$ 10 Kw-mes ya cancelada la deuda por su construcción. “Debemos tener en cuenta que este plan del gobierno paraguayo se basa en que el mayor esquilmado será el consumidor brasileño (80 %) y en menor medida el consumidor paraguayo (20 %, y en aumento), un argumento de dudoso peso moral”, cuestionó también el Ing. Villate.

