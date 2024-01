S&P pone en observación la calificación de Itaipú

El segundo día de este año, ABC publicaba que la entidad binacional Itaipú arrancaba el 2024 sin tarifa y sin haber iniciado la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú.

El día 12 añadía que, debido a esa indefinición, la binacional estaba ya con restricciones administrativas por que no definía su tarifa para el ejercicio en curso, específicamente en lo concerniente al pago, en tiempo, de los salarios de sus funcionarios, así como de las facturas de sus proveedores..

El día siguiente, el sábado 13, las oficinas de prensa de la parte brasileña de Itaipú intentaban aclarar que la entidad no tenía problemas de caja y que pagará a sus empleados y proveedores “en la mayor brevedad posible”.

Canalenergía.com.br, una publicación especializada en temas energéticos del vecino país, haciéndose eco de publicaciones de Folha de S.Paulo, destacaba ayer que la S&P Global Ratings, había colocado este lunes bajo observación la nota de Itaipú, con tendencia a la baja.

Calificación de Itaipú bajo vigilancia

Añade el material que, en la jerga de las calificadoras, Itaipú se encuentra, en este momento, en “creditwatch negativo” (vigilancia).

Acerca de los motivos de esta decisión de S&P, se lee en el informe, que la posible revisión de la calificación del ente binacional “refleje el impasse entre Brasil y Paraguay en la definición de la tarifa de energía, que trabó el presupuesto 2024, hecho que está atrasando sus pagos”, a proveedores e inclusive a funcionarios, añadíamos más arriba.

Agrega la publicación que la calificadora de riesgos teme que la demora en la concreción de un acuerdo perjudique las operaciones de Itaipú.

Canalenergía especifica que, según el anticipo de Folha, los prestadores de servicios y abastecedores de Itaipú están con los pagos atrasados desde el inicio de enero, en ambos lados de la frontera.

¿Una calificación relevante para Itaipú?

S&P había otorgado a la binacional la mejor de las calificaciones, cuya relevancia no es discutida en el ámbito financiero, porque no solo favorece la colocación de bonos, gestión que la binacional no realiza, sino también en la obtención de nuevos créditos, visto que la central se desplaza hacia una modernización total de su equipamiento.

El impasse paraguayo/brasileño, debe aclararse, no se debe a los históricos reclamos paraguayos de plena disponibilidad de su energía y justo precio por su excedente, sino a la negociación de un acuerdo tarifario que permita a las partes un ingreso adicional, gracias a la imposición de un sobrecosto en la central. Sobrecosto, maniobra que no permite el Tratado y por el que terminarán pagando los usuarios de su energía.