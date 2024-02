Calificación país: exministro ve difícil que sin reformas se alcance este año el grado de inversión

La calificadora de riesgos Standard & Poor´s (S&P) elevó el último jueves la calificación crediticia de Paraguay, pasando de BB a BB+, con perspectiva estable, hecho que generó el festejo de las principales autoridades del gobierno, porque es la tercera firma que posiciona al país a un peldaño del grado de inversión.

Barreto, sin embargo, indicó que la S&P estaba rezagado en su calificación sobre nuestro país, porque luego de diez años levantó el nivel que ya nos asignaron las demás calificadoras, pero con tendencia estable, en referencia a la calificación de Ba1 de Moody’s y BB+ de Fitch Ratings.

El exministro de Hacienda explicó que “todavía nuestra calificación es de grado especulativo” y considera que será muy difícil que este año alcancemos el grado de inversión, como lo espera el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos.

A criterio de Barreto, es más probable lograr el grado de inversión una vez que el déficit fiscal se sitúe por debajo del tope establecido en la ley de responsabilidad fiscal (-1,5% del PIB) y se avancen con las reformas de la Caja Fiscal y la ley del servicio civil.

“Los más cercanos a otorgarnos el grado de inversión son Moody’s y Fitch y para ellos estas reformas son importantes, además de avances en la independencia del Poder Judicial en un proceso de mejora de la institucionalidad en el país”, explicó.

Plan de convergencia del déficit fiscal

Con respecto al déficit fiscal mencionado por el economista, durante el gobierno anterior de Mario Abdo Benítez se estableció un plan de convergencia al tope de déficit fiscal, que preveía cerrar en el presente ejercicio en -1,5% del PIB, pero el gobierno de Santiago Peña decidió extender al año 2026, argumentando que el Estado debe pagar las deudas a empresas constructoras y farmacéuticas, que rondaba los US$ 600 millones al cierre de 2023, por lo que la meta anterior no podía ser cumplida. En cuanto a la reforma de la Caja Fiscal y el proyecto de servicios civil, no hay avances.

La importancia del grado de inversión

El exministro dejó en claro la importancia de alcanzar el grado de inversión, porque permite acceder de manera más efectiva al mercado internacional de capitales y, por ende, a mejores condiciones en términos de tasas de interés y plazos más largos, tanto para el Estado con sus bonos soberanos como para cualquier empresa que califique y tenga el tamaño suficiente.

“En especial es importante para proyectos APP (Alianza Público-Privada) o grandes inversiones, como las forestales y de celulosa. En resumen, se abre una ventana grande de oportunidades para el país”, afirmó.

Gobierno festeja y esperar lograr este año el grado de inversión

Fernández Valdovinos se encuentra en Estados Unidos a la espera de colocar en la próxima semana bonos soberanos por más de US$ 1.000 millones, un nuevo endeudamiento que en su mayor parte será utilizado para pagar deudas.

Una nota difundida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), señala que el ministro destacó al diario Bloomberg que nuestro país está cerca de obtener el estatus de grado de inversión. “Estamos recorriendo el último kilómetro hacia una mejora de calificación. Confío en que será este año”, dijo.

El presidente de la República, Santiago Peña, aseguró a través de redes sociales que con pasos firmes Paraguay va hacia adelante. “Mejoramos nuestra calificación acercándonos al anhelado grado de inversión, que traerá más inversiones para la generación de empleos y el fortalecimiento de nuestra economía”, posteó.

Por su parte, presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, quien se encuentra con el ministro del MEF para la colocación de bonos en el mercado internacional, dijo también vía redes sociales que la calificación es un hito importante.

Sostuvo que menor riesgo país redunda en menor sacrificio y esfuerzo financiero para cumplir con el servicio de la deuda pública, y mejor uso de los recursos públicos y que mejores condiciones de financiamiento son más oportunidades de crecimiento, y desarrollo para los paraguayos.