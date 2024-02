Senado: exministro alerta que expulsión de Kattya González afectaría calificación del país

Las consecuencias económicas de la expulsión de Kattya González de la Cámara de Senadores, considerado un golpe a la institucionalidad del país, fue uno de los temas abordados ayer en el programa Enfoque Económico que se emite por ABC Cardinal y ABC TV.

La pérdida de investidura se llevó a cabo en una sesión exprés del Senado, modificando el reglamento interno para adaptar a la cantidad de votos que tenía en ese momento el movimiento Honor Colorado y sus “satélites”, y sin darle a la afectada su derecho a la defensa.

Manuel Ferreira, economista y exministro de Hacienda (2012-2013), abrió el programa explicando que un informe coincidente de las calificadoras y organismos financieros internacionales es la debilidad institucional que tiene el país y esto queda demostrado con lo que sucedió en el Senado.

“Siempre nos encontramos con la misma posición de estas tres calificadoras más importantes, que Paraguay es una economía que anda bien, fiscal y monetariamente muy sólido, pero los problemas institucionales son complicados”, indicó el exministro sobre los informes de las calificadoras Standard & Poor’s; Moody’s; y Fitch Ratings.

¿Qué seguridad tiene el inversionista?

A su criterio cuando una persona o empresa viene a un país como Paraguay para asociarse e invertir, lo primero que revisa es la legislación y se plantea que seguridad tiene de que no le van a cambiar la ley.

En ese contexto, afirmó que la decisión del Senado de establecer un sistema de remoción con 30 votos, pero cuando no tenían esta cantidad cambiaron la norma y bajaron a 23 el número de votos, demuestra que la ley no es la que marca el camino, sino que se adapta a las necesidades de la mayoría y si eso pasa en el sector político, porqué no pasaría en lo económico.

Ferreira sostuvo que este es uno de los aspectos que impide la venida de inversiones extranjeras, la gente que quiere invertir decide no hacerlo debido a la complicada o débil institucionalidad, ve un sistema de alto riesgo, con esto se pierde la posibilidad de que se instalen empresas que podrían generar empleo y dar un servicio de calidad.

Podrían mantenernos o rebajar la calificación

El exministro indicó que estábamos entusiasmados con la última emisión de bonos en guaraníes en el mercado internacional y la calificación que otorgó la Standard & Poor’s, que junto con las otras dos calificadoras, nos tienen a un peldaño del grado de inversión.

Tras los acontecimientos registrados en el Senado, sin embargo, parecería que el grado de inversión se aleja por esta situación, porque las normas son flexibles a las autoridades de turno y eso es porque no se respeta la institucionalidad y hace que se prendan las alarmas, que son vistas por todas las empresas y personas que están dispuestas a invertir.

Ferreira considera el hecho de cambiar la norma para adaptarla a la necesidad de sacarse de encima a un adversario político está mal visto y lo que podría pasar, en el mejor de los casos, es que las calificadoras de riesgos no mantenga la calificación y, en el peor de los casos, bajarnos la calificación y esto es lo más riesgoso.