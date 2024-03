Deuda pública: acreedores desembolsaron el año pasado US$ 2.342 millones

El informe sobre deuda pública del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) detalla que de enero a diciembre del año pasado el país recibió US$ 2.342,1 millones, lo que representa un incremento del 20% con respecto al ejercicio anterior cuando el monto transferido representó US$ 1.951,2 millones.

Los recursos son desembolsados por los acreedores para la ejecución de los proyectos o programas presupuestados por las instituciones públicas en diversas áreas, pero principalmente para inversiones en infraestructura.

Los datos indican que en enero se recibió US$ 295,5 millones, en febrero US$ 138,9 millones, en marzo US$ 101,4 millones, en abril US$ 238,4 millones, en mayo US$ 45,5 millones y en junio US$ 117,5 millones.

Además, en julio US$ 539,8 millones, en agosto US$ 90,6 millones, en setiembre US$ 140,5 millones, en octubre US$ 143 millones, en noviembre US$ 115,9 millones, y en diciembre US$ 375,1 millones.

En total fueron a parar en instituciones de la administración central US$ 1.901,8 millones y a las entidades descentralizadas US$ 440,2 millones.

Proyectos en ejecución y deuda total

Los organismos multilaterales y bilaterales otorgan préstamos bajo condiciones que varían dependiendo de cada acreedor y el desembolso de los préstamos se realiza en función al nivel de avance de los programas ejecutados.

De acuerdo con los datos del Ministerio de Economía hasta el año pasado se tenía 67 proyectos en ejecución, otorgados entre 2010 a 2023 por un monto de más de US$ 6.253 millones, de este monto se ejecutaron US$ 2.989 millones, que representa el 47,8%.

La deuda pública en 2023 se disparó a US$ 16.565 millones, representando 38,2% del PIB, lo que implica un aumento del 10% con relación a 2022.

En los últimos cinco años, sin embargo, la deuda pública total se incrementó en un 106%, lo que equivale a US$ 8.525 millones más.

Los aumentos en los compromisos con tenedores de bonos y organismos financieros, se incrementaron considerablemente entre 2019 y 2020 para hacer frente a la recesión económica y la pandemia por covid-19.