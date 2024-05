Itaipú: Peña admite confusión sobre venta de energía paraguaya al Brasil

Consultado acerca de lo que se dice hoy en el Brasil de que Paraguay podría venderle su energía paraguaya, pero que no se trata de la que no se use de Itaipú, el mandatario Santiago Peña admitió que hay una confusión. Recordó que desde el año 2009, en el acuerdo que firmaron los presidentes de entonces del Paraguay y Brasil, Fernando Lugo y Luiz Inácio Lula da Silva, respectivamente, se hablaba de la venta de energía al vecino país.

Sin embargo, indicó que en septiembre del año pasado, “nosotros volvimos a reiterar, por nota, nuestro deseo y en ese diálogo nunca hablábamos de la energía que no es de Itaipú o energía nueva”, dijo en una entrevista en el programa “Políticamente Yncorrecto”, que emitieron el domingo último Telefuturo.

Mencionó que en el año 2022, el gobierno paraguayo anterior hizo un pedido al Ministerio de Minas y Energía para exportar electricidad y que le rechazaron, diciendo que solamente nueva energía que Paraguay produzca en el futuro podría ser vendida al Brasil. “No es la conversación que hoy tenemos con ellos, no es lo que se plasmó ahora en este acuerdo; esto obviamente se tiene que operativizar”, manifestó Peña.

Agregó que la ANDE tiene listo ya el pliego de una licitación para ofrecer 100 MW para vender al mercado brasileño. A la pregunta de si se trata de la energía de Itaipú, el mandatario contestó que “en realidad nosotros estamos pensando, interconectando, usar el nodo de conexión de Itaipú, pero de energía que Paraguay hoy está produciendo en la Central Acaray”, señaló.

La confusión a la que se refiere el presidente Peña se debe a lo que publicó la Itaipú Binacional, lado brasileño, el mismo día que se anunció en Paraguay el acuerdo arribado.

“Después de 2026, los cálculos para definir la tarifa de Itaipú sólo considerarán los costos de operación de la planta, entre US$ 10 y US$ 12; el excedente de energía del lado paraguayo de Itaipú también será liberado para ser vendido en el mercado libre brasileño, generando competencia de precios. Se adelantará la negociación del Anexo C del Tratado de Itaipú, cuya finalización y presentación al Congreso está prevista para el 31 de diciembre de 2024″, son los puntos que menciona el director brasileño de Itaipú, Enio Verri y que resalta la publicación brasileña de la entidad.

Asimismo, agrega que “Verri llamó la atención sobre un punto del acuerdo que podría tener un impacto positivo a finales de este año: se permitirá inmediatamente la venta de energía generada por otras plantas paraguayas en el mercado brasileño, según el procedimiento ya utilizado para Argentina y Uruguay”. “Esto aumentará la oferta para las industrias brasileñas y, en consecuencia, reducirá los precios de la energía”, puntualiza.

A su turno, el titular de la ANDE, Ing. Félix Sosa, también resaltó que se empezará a entrar en el mercado brasileño y también que se utilizará la instalación de Itaipú como nodo de interconexión.

Yacyretá: efecto carambola

La posibilidad que ofrece el reciente entendimiento paraguayo/brasileño sobre Itaipú, de colocar su energía en el mercado libre del Brasil, tendría un efecto carambola en Yacyretá, según admitió el presidente de la República, Santiago Peña, en una entrevista con Telefuturo.

Peña confirmó la conclusión del conductor del programa cuando le dijo que el acuerdo con Brasil permitiría negociar mejor con Argentina sobre Yacyretá la que debe a la binacional por la energía que suministra a su sistema eléctrico y al Paraguay por energía cedida más de US$ 200 millones.

Admitió Peña que el gobierno argentino se enfoca en la reducción del gasto público y del déficit fiscal, pero también dijo que ese plan está afectando a nuestro país.

“Entre vender y no cobrar, nos parece mucho mejor que la utilicemos nosotros”, vendiéndola inclusive al Brasil gracias a la ventana que abre el acuerdo del 16 de abril, según explicó.