Funcionarios de Copaco de nuevo se movilizan: “nada se solucionó con el cambio de administración”

El Sindicato Nacional de Trabajadores de Copaco (Sintraco) y funcionarios autoconvocados nuevamente se movilizaron desde esta mañana hasta pasado el mediodía, frente a la central 1 de la telefónica estatal, sobre la Calle Alberdi, para exigir el pago de salarios atrasados, viáticos, horarios nocturnos y otros beneficios y bonificaciones postergados por más de tres años.

También resaltaron que están en contra de la modificación de cualquier artículo del contrato colectivo de trabajo, que otorga varios beneficios a los empleados de la compañía. Además, enfatizaron que “nada se solucionó con el cambio de administración” de la telefónica pública.

Al mismo tiempo, exigen que se socialicen las verdaderas intenciones del estado con Copaco, ya que hasta ahora es un misterio el plan que se quiere implementar para “salvar” la compañía.

Óscar Nalerio, secretario general de Sintraco, mencionó que hoy siguen con dos meses de salario retrasado. “Como siempre, exigimos que paguen los salarios atrasados. Ya hace cinco meses que asumió la nueva administración, que vino para solucionar la problemática de Copaco y seguimos en la misma. No tenemos inversiones, no hay ningún tipo de salida a esta crisis que afecta a 2.600 trabajadores. No nos queda otra alternativa más que manifestarnos. También nos movilizamos en defensa del contrato colectivo de condiciones de trabajo que están queriendo modificar”, expresó.

Siguen sin socializar plan para Copaco y Vox

Mientras la situación financiera de Copaco y su satélite Hola Paraguay (Vox) sigue empeorando, el Gobierno aún no presentó un plan para estas telefónicas. El titular de la estatal, Óscar Stark, dijo en enero último, cuando asumió en el cargo, que en 15 días tendría una hoja de ruta a seguir, pero eso hasta ahora no se sabe de ningún plan.

Hay fuertes rumores de que el Estado pretende librarse de la telefónica Vox, que no fueron confirmados ni descartados por Stark. En marzo último, Strak señaló que aún no presentó ningún plan ante la Comisión Nacional de Empresas Públicas (CNEP) y que están haciendo los “últimos ajustes” para presentarlo en abril. Pero ya termina mayo y nada se sabe del plan que el titular debía presentar hace un mes al CNEP