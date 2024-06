Subcontratistas se movilizan y exigen pago de G. 3.000 millones a constructora, excontratista del fracasado metrobús

Tumberos, camioneros y constructores de terraplenes, empedrados, entre otras obras se movilizaron esta mañana frente a las instalaciones de la constructora DC Ingeniería SA, representad por Luis Alberto Duarte Luraghi, en el barrio Los Laureles de la capital, para exigir el pago de G. 3.000 millones a dicha empresa.

Según manifestaron, fueron subcontratistas de la constructora en la ejecución de obras de puentes de hormigón elaborado en Caaguazú, obras ya ejecutadas y por la que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) ya pagó en su totalidad. Empero, los que ejecutaron los trabajos siguen sin cobrar ese dinero, según denunciaron.

“Estamos reclamando el cobro por obras ejecutadas en el año 2022, DC Ingeniería ya cobró esa plata la semana pasada. Si al día de hoy no solucionamos con los mismos, el día lunes estaremos marchando y cerrando las entradas al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)”, expresó Jorge Maldonado, vocero de los manifestantes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Cierre de contrato del tramo céntrico del fallido metrobús “en etapa final”

Maldonado señaló que la empresa está atravesando por un importante déficit en este momento, pero que aún así el MOPC le sigue adjudicando importantes obras en el país.

Justamente, un grupo de 25 personas provenientes de una comunidad indígena ubicada en el Distrito de San Joaquín, departamento de Caaguazú, instaló un campamento frente a las oficinas de la firma DC Ingeniería la semana pasada. Los manifestantes exigen la agilización de los trámites para la presentación del proyecto de construcción de un puente de hormigón sobre el arroyo Tarumá.

Según informó en ese momento Reinaldo Iturbe, uno de los voceros, la comunidad de San Joaquín se encuentra aislada debido a la falta de una vía de acceso adecuada. La obra del puente ya fue adjudicada a DC Ingeniería, pero la empresa aún no ha presentado el proyecto al MOPC, retrasando el inicio de las obras. “Ya son casi dos años de lucha para que avance este proyecto”, manifestó.

Lea más: Indígenas acampan frente a constructora exigiendo agilización de proyecto de puente

Excontratista del fallido metrobús

DC Ingeniería SA también fue contratista del MOPC para la ejecución del tramo 1 del fallido proyecto metrobús, que debía ejecutarse en varias calles del microcentro de Asunción (Puerto - Haedo- Herrera - Mercado 4), pero que nunca avanzó debido a la falta de permiso municipal y por la cancelación de los tramos 2 y 3, que estuvo a cargo de Mota Engil.

Este contrato lo ganó durante el Gobierno de Horacio Cartes con la uruguaya Stiler SA, por un valor de G. 134.579 millones (US$ 21,7 millones al cambio del momento de la adjudicación).

A este consorcio, la administración del ex ministro del MOPC Ramón Jiménez Gaona le pagó un anticipo de G. 18.205 millones (US$ 3 millones), pese a que la Municipalidad de Asunción no llegó a autorizar el inicio de los trabajos en este trayecto. Este millonario desembolso no se recuperó hasta ahora y el MOPC aún no sabe cuánto del anticipo debe recuperar. Lo único que se informó es que el contrato seguía en etapa de cierre.

Este diario intentó contactar con los representantes de DC Ingeniería, Luis Alberto Duarte Luraghi y Felicia Cañete, pero no tuvimos respuestas. Este diario está abierto a escuchar la versión de la empresa.