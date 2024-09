Los cinco puntos que ponen en duda el “nuevo” plan de tren de cercanías

El Presidente de la República, Santiago Peña, decidió poner fin al plan de instalar el tren de cercanías en un trabajo conjunto de Paraguay-Corea. Ahora “Paraguay lo hará para Paraguay”, según dijo el viernes último el titular de Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa), Facundo Salinas, en conferencia de prensa.

Ese plan que ahora se descarta tuvo en su momento numerosos cuestionamientos, pues fue plasmado en la Ley N° 7237/23 “que establece disposiciones especiales y de financiamiento para la ejecución e implementación del proyecto tren de cercanías entre Asunción y Ypacaraí. En la normativa se estipuló la fuente de financiamiento y ya se adjudicó a la responsable de las obras, la estatal coreana Kind, todo esto sin que haya habido un proceso competitivo y participativo, tal como lo obliga la Constitución Nacional (CN) para las obras del Estado.

En este nuevo panorama, Salinas indicó que la primera tarea será la presentación de un nuevo proyecto de ley que modifique los mencionados aspectos de la ley 7237, promulgada por el presidente Peña a finales del año pasado. Ahora se planteará la instalación y funcionamiento vía concesión a Fepasa que subconcesionará a otra empresa, como resultado de una licitación.

Aseguró que el plan se mantiene prácticamente igual, con inversión de US$ 600 millones y con el trayecto que se mantiene de unos 43 kilómetros, entre Asunción e Ypacaraí.

Indemnizaciones y franja de dominio

Adelantó que se pagarán las indemnizaciones correspondientes para asegurar la liberación de la franja de dominio y que se llevará a cabo un nuevo estudio para conocer con más precisión la demanda estimada, pues el anterior plan fue duramente cuestionado por la Secretaría Técnica de Planificación (STP) por no considerar los datos reales de usuarios.

Referente a este último punto, Salinas reconoció esa debilidad y respondió que trabaja en conjunto con el Viceministerio de Transporte (VMT).

Sin embargo, franja de dominio y demanda son sólo dos frentes de riesgos del plan. También lo es la falta de experiencia de Fepasa en la gestión de trenes, según lo reconoció la misma institución. Al respecto, Salinas solo dijo que cuenta con asesores, sin dar mayores detalles.

¿Y la fuente de financiamiento?

Tampoco explicó de dónde saldrá el dinero para indemnizar a frentistas afectados o para financiar el proyecto en sí. Sólo dijo que “se sondeó” la fuente financiera.

Añadió que ahora, con la calificación de “grado de inversión”, Paraguay cuenta con más oportunidades para atraer inversores, emitir bonos en condiciones ventajosas o tomar créditos de multilaterales.

Endeudamiento tope

Lo que Salinas no mecionó es que la capacidad de endeudamiento del país es limitada. De hecho, el Presupuesto General de gastos de la Nación (PGN) 2025, presentado recientemente, asciende a US$ 17.700 millones, y según el ministro de Economía, Carlos Fernández, el tope de déficit fiscal será del 1,9% del PIB. Implicará la emisión de bonos del Tesoro por US$ 713 millones, que significa un nuevo endeudamiento, sumado los préstamos de organismos financieros internacionales previstos.

En este contexto, indicó que se mantendrá el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), pero que a través de Itaipú, la APP de la ruta PY01, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), para encarar inversiones en infraestructura. Pero no mencionó un nuevo endeudamiento para el tren de cercanías, cuyo financiamiento es millonario.

De hecho, con esos números será imposible cumplir con el plan de convergencia fiscal si se suma un nuevo endeudamiento para financiar el proyecto de Fepasa.

Finalmente, también se pone en duda la ejecución de un plan de gran envergadura, para una institución que ni siquiera es capaz de cumplir con las normativas de transparencia.

Tren de cercanías: ítems que ponen en duda éxito del “nuevo” plan

Falta de experiencia: El mismo personal de Fepasa, que prácticamente se declaró incompetente al sostener que de Corea vendría la experiencia en elaboración y ejecución del tren (y que Paraguay no posee), ahora será el encargado de idear el nuevo plan y licitarlo. Franja de dominio: La entonces Secretaría Técnica de Planificación (STP) había advertido que el proyecto ideado con Corea, y que ahora supuestamente servirá de base, estaba en alto riesgo debido a la falta de liberación de la franja de dominio. Demanda de pasajeros: En su momento, STP también había observado que el cálculo de usuarios del tren no era real, pues consideraba a toda la población de Central, mientras que el trayecto afectaría solo a usuarios del trayecto Asunción-Ypacaray. Financiamiento: el margen de endeudamiento en el Presupuesto General de la Nación (PGN) se encuentra a tope, para poder llegar en 2026 a la convergencia de 1,5% de déficit. El plan, en tanto, requeriría de US$ 600 millones, según se anunció. Transparencia: Fepasa se caracteriza por la falta de cumplimiento a las normativas vigentes de la Ley N° 5189 sobre uso de recursos públicos y la Ley N° 5282 de Acceso a Información Pública (acumula expedientes sin responder en la plataforma unificada).

