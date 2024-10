Esto respondió la DNIT sobre posible evasión de firma beneficiada por Petropar

Al parecer, aún queda mucha “tela por cortar” en la historia de la empresa Faluci SA, representada por Carmen Sosa Said, que fue contratada por Petróleos Paraguayos (Petropar) por G. 4.220 millones.

La estatal, presidida por Eddie Jara, adjudicó el servicio de limpieza de sus oficinas a una empresa desconocida en el rubro, que declaró una ganancia de apenas G. 15.678.387 en dos años, según el informe de evaluación de ofertas de la estatal.

Pero el monto ínfimo de utilidades que expuso la empresa en su oferta, de G. 794.133 en 2021 y G. 14.884.254 en 2022, no fue una alerta para los evaluadores de la estatal y al parecer tampoco para la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), cuyo titular es Óscar Orué.

La utilidad declarada por la compañía, luego de impuestos, es bastante sospechosa, ya que para acreditar la “experiencia” en el rubro de limpieza, Faluci SA hizo figurar que tenía un contrato por G. 4.000 millones con el hotel Yacht y Golf Club Paraguayo, correspondiente al ejercicio 2022.

Empero, la ganancia declarada de la compañía en ese año ni siquiera alcanzó los G. 15 millones, por lo que hay indicios de incumplimientos de obligaciones tributarias por parte de la compañía que sería “de maletín”. Este hecho ya fue denunciado ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), que continúa investigando el proceso de contratación de la petrolera pública.

Esto dijo el titular de la DNIT

ABC Color consultó al director de la DNIT, Óscar Orué, si investigarán a la citada compañía que sería “de maletín”, ante las graves denuncias de una posible evasión, pero se limitó a decir: “No puedo hablar de ningún contribuyente en particular”.

Cuando se le preguntó si para la DNIT no son sospechosas las operaciones de la empresa que ganó un contrato de medio millón de dólares en Petropar y que “opera” en un boliche, respondió. “¿Sospechosas para quién?”. Se limitó a decir que el sistema de gestión de riesgo de la institución “permite detectar inconsistencias”.

En este sentido, se le insistió si el sistema de la institución identificó alguna inconsistencia en el caso de Faluci SA, pero solo reiteró que “las fiscalizaciones se realizan basándonos en el sistema de gestión de riesgos donde se advierten inconsistencias”.

Orué no confirmó si investigan o investigarán a la proveedora de Petropar, que sería “de maletín”. Resaltó en todo momento que “si el sistema detecta, se puede abrir una fiscalización”.

Contrataciones puede remitir informe final a la DNIT

Respecto a la pesquisa que inició Contrataciones Públicas a la cuestionada adjudicación de Petropar, señaló que dicho organismo “podría remitir un informe a la DNIT” una vez que concluya la investigación.

Sobre este punto, se le preguntó a Orué si la DNIT solo investigará a Faluci SA en caso de que Contrataciones confirme las irregularidades denunciadas, a lo que respondió que no e insistió que “si el sistema detecta se puede abrir una fiscalización”.

Aunque ABC no solicitó ningún detalle de la compañía en cuestión, sino simplemente saber si la DNIT hará su trabajo, el director de la institución manifestó insistentemente que no puede hablar de ningún contribuyente en particular, ya que el artículo 8 de la Ley 6657/20 se lo impide.

Lo cierto es que, en otros casos, la administración tributaria informó sobre el inicio de sus intervenciones, sin dar detalles prohibidos, pero el caso particular de Faluci SA se maneja con hermetismo.

Nadie de la firma apareció hasta ahora y Petropar sigue en silencio

Un equipo de ABC Color nuevamente se trasladó la semana pasada hasta la dirección declarada por Faluci SA, para tratar de ubicar a algún representante, pero nadie de dicha empresa se encontraba, según nos informó la encargada del local. Insistimos si podíamos agendar una entrevista con algún responsable, pero nos indicó que eso no sería posible, ya que los directivos de la firma supuestamente no tienen un horario fijo.

En Petropar tampoco dan explicaciones y desde la Dirección de Comunicaciones tampoco hemos tenido respuesta en la fecha.