Sector porcino logra habilitar nuevo frigorífico para exportar a Taiwán

A través de un comunicado, el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) reportó que la Agencia de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal de la República de China (Taiwán) otorgó la habilitación al Frigorífico Pirayú para la exportación de carne porcina a su mercado. Se trata de la segunda planta en lograr el “visto bueno” para los envíos, luego de que se habilitara el mercado taiwanés en 2023 con la aprobación del Frigorífico Upisa.

Taiwán sigue consolidándose como el principal comprador de esta producción paraguaya. Según datos del Senacsa, la venta a este destino se ha incrementado significativamente en los últimos años: mientras que en el 2023 el registro alcanzó 4.641.160 kilogramos por US$ 13.809.024, en 2024 ascendió a 9.124.029 kilogramos por US$ 28.773.171, con un incremento de casi el 97% en volumen. En lo que va del año, ya se exportó 1.170.953 kilogramos de carne de cerdo por US$ 3.599.349 a este país asiático.

Además de la conquista del sector porcino, también se comunicó la habilitación del Frigorífico Victoria para la exportación de carne bovina a Taiwán, que actualmente es el segundo mercado de la proteína roja paraguaya. Desde su habilitación en 2018, ya se han embarcado 201.045.535 kilogramos por US$ 999.969.296 de carne bovina al país asiático (hasta 2025), además de los despojos y otros productos cárnicos.

El titular del Senacsa, José Carlos Martin, explicó en conversación con ABC que la habilitación de ambas plantas responde a los resultados auspiciosos de la última auditoría que realizó Taiwán al complejo cárnico nacional a finales del año pasado. Señaló que, más allá de la producción bovina y porcina, ahora están detrás de lograr la habilitación para exportar carne aviar a este mercado.

“Estamos ya en la etapa final de las negociaciones. Hay muchas expectativas”, añadió. En el sector avícola esperan respuestas próximamente, atendiendo que ya se cumplieron los requerimientos técnicos y sanitarios exigidos por las autoridades taiwanesas.

Carne paraguaya busca conquistar el mercado asiático

Martin mencionó que se está en la búsqueda de conquistar otros mercados del continente asiático y adelantó que en la siguiente semana mantendrá reuniones en Taipéi (Taiwán), Seúl (Corea) y Filipinas, con miras a expandir la presencia de la carne paraguaya en este mercado. Añadió que se aprovechará el marco de la “Noche de la Carne Paraguaya” en Taipéi para mantener también un encuentro con la delegación japonesa.

Recientemente, la Cámara Paraguaya de Carnes dio a conocer que se alistan los preparativos para el desarrollo de este evento, que prevé dos encuentros con empresarios japoneses e importadores taiwaneses, entre el 24 y 25 de febrero próximos.

Auditoría de Corea del Sur

El titular de Senacsa expresó igualmente que este miércoles finalizó la segunda visita de auditores de Corea del Sur al complejo cárnico nacional y resaltó que Paraguay “salió muy bien”. “Hicieron observaciones menores, que ni siquiera implican presupuesto. Eso nos va a ayudar a continuar con las negociaciones”, añadió.

En general, indicó que hay muy buenas perspectivas de seguir conquistando el mercado asiático, aunque aclaró que con Japón las conversaciones están “más retrasadas”.