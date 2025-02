Posible aumento del pago a Yacyretá ¿impactará en la tarifa de la ANDE?

El acuerdo al que pretende llegar la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) con sus compradores ANDE y Cammesa para percibir US$ 28/MWh genera dudas sobre si este aumento repercutirá en la tarifa que la empresa estatal cobra a sus clientes. El ex asesor técnico del Equipo Negociador del Anexo C del gobierno anterior, Ing. Guillermo López Flores, apunta a los subsidios.