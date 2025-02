Yacyretá: nadie confirma fecha de firma del nuevo acuerdo, pero el Comité se reúne mañana

Consultado sobre la fecha y el lugar para la suscripción del nuevo acuerdo entre Yacyretá, ANDE y Cammesa para “ordenar la situación financiera de la entidad”, el consejero Ángel María Recalde respondió vía WhatsApp cuanto sigue: “No tengo ninguna información al respecto. Es un tema manejado exclusivamente por el director, sus colaboradores y la gente de ANDE”.

Entretanto, en otras fuentes de la binacional indican que mañana (miércoles) está prevista la reunión de Comité Ejecutivo, en la Central Hidroeléctrica. Sin embargo, todos se llamaron a silencio.

Igualmente, se mantiene la versión de que la EBY podría comenzar a recibir US$ 28/MWh, luego de que firme el acuerdo con ANDE y Cammesa. Este ajuste busca mejorar la previsibilidad financiera de la hidroeléctrica sin modificar formalmente la tarifa. Así lo señaló ayer el mismo consejero Recalde.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Yacyretá busca percibir US$ 28/MWh de ANDE y Cammesa de Argentina

Actualmente, la tarifa oficial de Yacyretá supera los US$ 50/MWh en las facturas que emite la binacional, pero los pagos efectivos están muy por debajo. Argentina paga entre US$ 16 o US$ 17/MWh, dependiendo del tipo de cambio, y la ANDE abona US$ 22,63/MWh desde 1997.

Esta diferencia genera un déficit acumulado que impide cubrir los costos operativos de la represa. El monto de 28 dólares por megavatio hora permitiría reducir la brecha financiera sin representar una modificación en la tarifa, según versiones manejadas dentro de la negociación.

Sin embargo, la deuda con la EBY seguiría acumulándose. Argentina ya adeuda más de US$ 6.000 millones de dólares y la ANDE suma un pasivo cercano a los 700 millones de dólares en pagos diferidos. Resolver esta situación sigue siendo un desafío.

Lea más: Yacyretá: este miércoles se firmaría el acuerdo operativo

Sobre el impacto de este posible acuerdo en la tarifa que la ANDE cobra a los paraguayos, la empresa estatal no dio una respuesta oficial. No obstante, el consejero Recalde dijo ayer, en una entrevista radial, que considera que el nuevo monto no tendría un impacto significativo en la tarifa final.

Por otro lado, se espera que con estos recursos se pueda asegurar la continuidad de las obras en el brazo Aña Cuá y la modernización tecnológica del equipamiento de la represa. De confirmarse el acuerdo, estos proyectos contarían con el financiamiento necesario para su desarrollo.

El panorama financiero de Yacyretá sigue siendo incierto. La falta de consenso sobre cómo saldar las deudas históricas y garantizar la sostenibilidad de la entidad binacional mantiene la incertidumbre en torno a su futuro inmediato.