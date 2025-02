Pedro Ferreira: “Escenario de negociación del Anexo C de Itaipú no está siendo favorable al Paraguay”

El expresidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Ing. Pedro Ferreira, señaló que la negociación del Anexo C del Tratado de Itaipú con Brasil se encuentra en un punto de dilatación debido a un escenario que no resulta favorable para Paraguay. Ferreira manifestó que “el gobierno tiene el derecho y la obligación de negociar bien y no presionado por una fecha arbitraria”.