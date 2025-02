Remanente de bonos colocarían en el mercado local

En el mercado internacional, el último martes 25, el gobierno de Santiago Peña (ANR-HC) colocó bonos soberanos por un valor equivalente a US$ 1.200 millones.

La nueva operación de deuda fue concretada por el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos; y el presidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo.

El informe que dieron a conocer las autoridades indica que colocaron bonos en guaraníes y en dólares: G. 4,7 billones, equivalente a US$ 600 millones, con una tasa de interés del 8,5% y un plazo de 10 años; y US$ 600 millones, con una tasa del 6,65% a un plazo de 30 años.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Bonos soberanos: preocupa nuevas deudas por dólar alto e incertidumbre en mercado internacional, señala Borda

La mitad de los recursos obtenidos con esta subasta serían destinados para administrar pasivos o “bicicletear” la deuda vencida y, la otra mitad, para financiar obras públicas programadas en el presupuesto 2025.

Esta última emisión se realizó combinando dos leyes, la de Presupuesto General de la Nación (PGN) y la de administración de pasivos o de “bicicleteo” de deudas, como se la conoce comúnmente. Sin embargo, hasta ahora las autoridades no informaron si en esta operación ya se colocó la totalidad de los bonos autorizados en el PGN o si quedó un remanente.

El remanente de bonos

La ley de presupuesto autoriza a emitir bonos del Tesoro hasta por US$ 714,5 millones y si de este monto se utiliza US$ 600 millones, quedaría un margen de US$ 114,5 millones para su colocación en el mercado paraguayo, ya sea a través del Banco Central del Paraguay (BCP) o la Bolsa de Valores de Asunción (BVA).

El Ministerio de Economía tiene igualmente la posibilidad legal de no emitir bonos y optar por préstamos de organismos financieros internacionales para completar el monto autorizado en el PGN.

Lea más: Bonos soberanos: nivel de endeudamiento nos condiciona a renovar permanentemente la deuda, alerta Barreto

El año pasado, la colocación se realizó en marzo, junio, setiembre y diciembre por un total de G. 1,4 billones, equivalente a más de US$ 186,3 millones.

Según el informe al mes de diciembre del año pasado de la cartera, están en circulación en el mercado local bonos del Tesoro por valor de más de G. 7,1 billones, equivalente a US$ 910,1 millones.

Lea más: Deuda pública: 75% de los bonos está en poder de bancos, financieras y cooperativas

Los bancos, financieras y cooperativas son los principales acreedores del Estado en el ámbito local, porque tienen en su poder la mayor cantidad de bonos del Tesoro, que fueron emitidos entre 2018 y 2024, de acuerdo con el informe oficial.