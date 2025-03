Sostenido avance de los mercados de crédito de carbono a escala global

Un crédito de carbono negociable equivale a una tonelada de dióxido de carbono, o la cantidad equivalente de un gas de efecto invernadero diferente, que ha sido reducido, secuestrado o evitado. Cuando un crédito se utiliza para reducir, secuestrar o evitar emisiones, se convierte en una compensación y ya no es negociable.

En términos técnicos, un crédito o bono de carbono es una unidad que representa una tonelada de CO2 equivalente absorbida o evitada en la atmósfera. Estos créditos son generados por diferentes tipos de proyectos sostenibles que absorben carbono o evitan su emisión a la atmósfera. Una vez generados y certificados por un tercero reconocido como el Carbon Development Mechanism (CDM), el Gold Standard o Verra, estos créditos pueden ser vendidos a empresas o individuales para la compensación de sus propias emisiones.

Para Climate Trade existen diferentes tipos de créditos de carbono, dependiendo del proyecto que los genera como:

-Energía renovable: estos proyectos construyen centrales solares, eólicas o hidroeléctricas para la producción de electricidad cero carbono, reduciendo la dependencia en combustibles fósiles y las emisiones de carbono asociadas a la generación de electricidad.

-Floresta y conservación: incluyen la reforestación (plantación de árboles en un área deforestada), forestación (plantación de árboles en un área que previamente no tenía), y proyectos de conservación de ecosistemas (impidiendo la deforestación y preservando la biodiversidad). A estos proyectos a veces se les llama dar soluciones basadas en la naturaleza.

-Waste to energy: en los proyectos de transformación de residuos en energía o biogás, los desarrolladores recogen los residuos de vertederos, comunidades o actividades agrícolas y capturan el metano que producen para generar electricidad. De esta forma, reducen la cantidad de metano emitido a la atmósfera y generan electricidad barata y sostenible.

Otros proyectos pueden incluir iniciativas de eficiencia energética que reducen la necesidad para los combustibles fósiles o proyectos comunitarios que introducen nuevas maneras de cocinar o de generar electricidad, reduciendo las emisiones de carbono y evitando la deforestación local, se desprende del informe de Climate Trade.

Conforme con datos del Banco Mundial, los ingresos a escala global derivados de la fijación del precio al carbono aumentaron casi un 60% en 2021 respecto de los niveles de 2020 y alcanzaron US$ 84.000 millones aproximadamente. En tanto que, en el 2022, los ingresos provenientes de los impuestos al carbono y de los sistemas de comercio de emisiones (SCE) llegaron a US$ 95.000 millones y en 2023, a una cifra récord de US$ 104.000 millones.

Por tanto y en línea con el Banco Mundial, los créditos de carbono constituyen una importante fuente de fondos para los sectores público y privado. A decir, respaldar una recuperación económica sostenible, financiar reformas fiscales más amplias o invertir en las comunidades como parte de la transición a un futuro con bajas emisiones de carbono. Aunado al hecho de que representa una oportunidad de diversificación para las fincas productivas del país.

Los mercados de carbono se dividen en dos tipos: voluntario y regulado. En el primero, empresas y particulares intercambian créditos de carbono de forma independiente, mientras que en el segundo las transacciones responden a regulaciones estatales y compromisos climáticos internacionales. En Paraguay ya existen iniciativas en el mercado voluntario, pero tras la reciente reglamentación de la Ley Nº 7190 “De los créditos de carbono” permite la entrada al mercado regulado, donde los precios son más altos y atractivos. Estos y otros puntos acerca del impacto esperado en el país serán abordados en el análisis de la siguiente edición.

2021

Los ingresos a escala global derivados de la fijación del precio al carbono aumentaron casi 60% en 2021 respecto a 2020 y alcanzaron US$ 84.000 millones.

2022

En el 2022, los ingresos provenientes de los impuestos al carbono y de los sistemas de comercio de emisiones (SCE) llegaron a US$ 95.000 millones.

2023

Los ingresos provenientes de los impuestos al carbono y de los sistemas de comercio de emisiones (SCE) llegaron en 2023 a una cifra récord de US$ 104.000 millones, conforme con datos del Banco Mundial.