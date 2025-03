Itaipú adjudicó a firma que vende frazadas para provisión de mobiliario escolar

El proceso de Itaipú para la compra de conjuntos mobiliarios escolares pedagógicos (SBPN NE 1809-24) generó gran indignación entre los industriales paraguayos, quienes denunciaron que la entidad les dio la espalda al priorizar a una empresa importadora que no tiene experiencia en el rubro metalúrgico o mobiliario. Fuentes indican que la licitación, que tiene un precio de referencia de US$ 35 millones, fue otorgada a la empresa Kamamya SA, del grupo Qin Yi América SA, con sede en Ciudad del Este.

La empresa no es proveedora del Estado, ya que no figura en los registros de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), y en su página web se presenta como una firma dedicada a la comercialización de edredones y frazadas. “Ofrecemos una línea con los mejores productos para vestir, abrigar y decorar la cama de grandes y chicos”, se lee.

Pero, aunque ni siquiera se dedica al rubro metalúrgico o mobiliario, ya que importa otro tipo de productos, será la encargada de proveer los pupitres para escuelas del país. Según los datos a los que accedió ABC, la empresa importó desde China los 11.000 pupitres, 11.000 sillas, 1.300 mesas con sus sillas, entre otros, y los mismos ya llegaron a Paraguay en enero pasado.

La empresa Kamamya SA es parte del grupo Qin Yi América SA que, según los registros de su portal web, se dedica a la confección de edredones, frazadas y sábanas, operando bajo el régimen de maquila, de Insumos y Materias primas y que también fue beneficiada con la Ley 60/90, que establece un régimen de incentivos fiscales para la inversión de capital de origen nacional y extranjero.

Itaipú y MIC mantienen hermetismo

Hasta ahora, Itaipú se mantiene en una actitud de hermetismo y no salió a brindar explicaciones respecto al llamado, que generó numerosos cuestionamientos por parte del sector industrial nacional. ABC TV intentó obtener la versión de la entidad binacional, pero no hubo respuestas.

Atendiendo el perjuicio que causa a la industria nacional la preferencia de Itaipú hacia productos extranjeros en sus licitaciones, ABC TV también buscó contactar con el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), pero tampoco ahí obtuvo respuestas.

Indignación en la industria nacional contra Itaipú

Precisamente, desde la Cámara Paraguaya de Acero lamentaron el hermetismo que están encontrando en Itaipú, en todas las ocasiones en que buscaron dialogar y obtener explicaciones respecto a la licitación, con la que consideran “da la espalda” a la industria nacional. A la par, cuestionaron el silencio del MIC.

“El ministro de Industria y Comercio no nos dijo nada, hasta ahora no tenemos contacto con él. Este no es un tema menor; hay que llamar a estos directivos sin dejarles descansar y que den la cara. Las metalúrgicas que iban a fabricar, quedaron en la nada”, lamentó Rodrigo Schussmuller, del citado gremio, en conversación con ABC Cardinal.

Hizo hincapié en que es imperativo que las autoridades competentes y los responsables de estos procesos de contratación reconsideren los criterios de adjudicación, priorizando a las industrias nacionales y fomentando la mano de obra local, que moviliza la materia prima, impuestos, energía y más.

Señaló además que resulta grave la falta de consideración hacia la industria nacional y la generación de empleos en el país, que es algo que se logra cuando se prioriza a las empresas nacionales en las licitaciones.

“La forma en que se manoseó y tomaron decisiones a puertas cerradas para llenar bolsillos de directivos, sin analizar si la industria está capacitada o no para llevar adelante este tipo de proyectos, es lamentable”, enfatizó.

Gremios denunciaron exclusión del llamado de Itaipú

La Cámara Paraguaya del Acero y el Centro de Industriales Metalúrgicos fueron los primeros en expresar, a través de un pronunciamiento público, su preocupación ante la falta de consideración hacia la industria nacional y la generación de empleos en el país en la convocatoria de Itaipú para adquirir mobiliario escolar.

“Las bases y condiciones de estas licitaciones han demostrado una tendencia a favorecer proveedores extranjeros, limitando significativamente la participación de empresas paraguayas, con capacidad técnica y operativa, para proveer bienes y servicios de calidad. Esta situación no solo vulnera la igualdad de oportunidades de los actores nacionales, sino que también afecta gravemente el desarrollo industrial y económico del país, y la creación de empleo en nuestro territorio”, destacaron.

A esta postura se sumó posteriormente la Unión Industrial Paraguaya (UIP), que manifestó en un pronunciamiento su “profunda preocupación” ante la exclusión de la industria nacional en el llamado de la entidad y recordó que las compras públicas deben utilizarse como un motor para el desarrollo del sector.

“Hemos reiterado en múltiples ocasiones que las compras públicas, independientemente de su fuente de financiamiento, deben ser un motor para el desarrollo industrial del país. Cuando el Estado prioriza la producción local, no solo fortalece la industria nacional, sino que genera empleo formal y contribuye a la consolidación de una economía más sólida y sostenible”, indicó.