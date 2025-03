Presupuesto de BNF para su “core” bancario triplica valores del mercado

El Banco Nacional de Fomento (BNF) estableció un precio de referencia de casi US$ 20 millones en su llamado a licitación para compra de un nuevo “core bancario”, pese a que en el mercado, servicios similares se ofrecen hasta por menos de la mitad. La institución no respondió varias preguntas de oferentes potenciales y no aclara cómo llegó a ese monto millonario.