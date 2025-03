Deuda pública: aumentan las operaciones de “bicicleteo”

La última colocación de bonos soberanos en el mercado internacional, realizada el pasado 25 de febrero, por un monto equivalente a US$ 1.200 millones, incluyó la recompra de títulos de deudas con vencimiento en los años 2026 y 2027, según los datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En total, en esta operación recompraron bonos soberanos por US$ 300 millones para extender los plazos de vencimientos, de este monto, US$ 200 millones vencía el próximo año y US$ 100 millones en 2027, indica el informe actualizado de la cartera de Economía.

La emisión de bonos soberanos en el mercado internacional se realiza en el marco de la Ley N.º 6638/20, que modifica y amplía la Ley N.º 5097/2013, que dispone medidas de modernización de la administración financiera del Estado, establece el régimen de cuenta única y disposiciones complementarias para la administración de la deuda pública.

Recompra de bonos soberanos

Esta ley, conocida también como ley de “bicicleteo” de deudas, se utilizó por primera vez en 2021 para el canje de bonos por valor de US$ 329,5 millones, con vencimientos en 2023.

Al año siguiente se realizaron dos operaciones de recompra, una primera por US$ 212,9 millones, con vencimiento en 2023, y otra por US$ 72,9 millones con vencimiento en 2026.

En 2023 se recompraron bonos por US$ 70,2 millones, que vencían en 2026; mientras que en 2024, el “bicicleteo” incluyó al bono con vencimiento en 2026 por US$ 124,8 millones.

En los últimos cinco años, el “bicicleteo” de la deuda pública sumó US$ 1.110,3 millones, lo que permitió llevar estos compromisos a un mayor plazo y asegurar el cumplimiento de los compromisos con los acreedores.