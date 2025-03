Deuda pública: MEF colocará desde este mes bonos en el mercado local

Tras la colocación de bonos soberanos en el mercado internacional el pasado 25 de febrero, por un monto de US$ 1.200 millones, la cartera de Economía dio a conocer este viernes su calendario de subastas de bonos del Tesoro para el mercado paraguayo.

El MEF programó cuatro operaciones en el año: el próximo miércoles, 26 de marzo, será la primera subasta, luego el miércoles 25 de junio, la tercera se realizará el miércoles 24 de setiembre y, por último, el miércoles 26 de noviembre.

Las operaciones, aunque no se haya definido aún, en principio se maneja que continuarán realizándose a través del Banco Central del Paraguay (BCP), como se hizo el año pasado, y no por la Bolsa de Valores de Asunción (BVA).

El MEF dispone para emitir hasta un monto equivalente a US$ 200 millones, pero no se descarta que, finalmente, se decida colocar un monto menor.

El año pasado, la colocación se hizo en marzo, junio, setiembre y diciembre, por un total de G. 1,4 billones, equivalente a más de US$ 186,3 millones.

Emisión de bonos en guaraníes

Las colocaciones en el mercado doméstico se realizarán en guaraníes, como parte del mecanismo implementado desde hace un tiempo para disminuir el nivel de endeudamiento en dólares del país.

En ese mismo sentido, la mitad de la última colocación de bonos soberanos en el mercado internacional, el equivalente a US$ 600 millones, también se efectuó en guaraníes.

Los datos divulgados por el MEF correspondiente al mes de diciembre de 2024, señalan que el 87% de la deuda de la administración central está denominada en dólares estadounidenses, debido a que desde 2013 se realizan emisiones soberanas en los mercados internacionales en dicha moneda.

Ese mismo informe menciona que están en circulación en el mercado paraguayo bonos del Tesoro por valor de más de G. 7,1 billones, equivalente a US$ 910,1 millones y que los bancos, financieras y cooperativas son los principales acreedores del Estado.

La deuda pública total

Al final del primer mes del año, según los datos del MEF, el saldo de la deuda pública total aumentó a US$ 18.172,2 millones, que equivale al 40% del PIB.

De este monto total, a la administración central le corresponde US$ 16.215,4 millones, representando el 35,7% del PIB; y a las entidades descentralizadas US$ 1.956,8 millones, representando 4,3% del PIB.

También está en proceso de gestión préstamos por valor de US$ 1.594,6 millones, que incluyen: contratos que ya están para su aprobación en el Congreso por US$ 401,6 millones, contratos firmados con los organismos financieros por US$ 185 millones, y los convenios en preparación por US$ 1.008 millones.