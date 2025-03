Al igual que ITTI, el BNF no considera que haya caso de puertas giratorias ni conflicto de intereses en millonarios contratos

Si bien el asesor legal de ITTI, Miguel Almada, afirmó a ABC que no hay participación de esta compañía en Ueno Holding, en la web de esta última figura la citada empresa en el conjunto del conglomerado. En respuesta a preguntas de nuestro diario, dijo que no hay conflicto de intereses en los contratos que tiene ITTI con el Banco Nacional de Fomento (BNF). Similares afirmaciones enviaron vía email desde la banca del Estado, atribuidas al presidente Manuel Ochipintti. Reproducimos a continuación las preguntas y respuestas, de manera íntegra.

1. ¿Considera que hay un caso de puertas giratorias por el rol clave de la funcionaria Laura Adriana Brítez, al pasar de ITTI al BNF y luego al contratar el BNF a ITTI?

No. La incorporación de la Sra. Laura Adriana Brítez al BNF fue en carácter de asesora de la Presidencia, conforme a las disposiciones de la Ley N° 6622/20. No puede hablarse absolutamente de puerta giratoria, pues, para que eso ocurra la señora Adriana Brítez debería de estar en la cadena de toma de decisiones, y ella no forma parte de la misma, lo que implica que la misma no ingresa a la carrera bancaria ni forma parte de ninguna Gerencia Operativa. Su contratación se basó en su experiencia en el sector de banca digital, área a la que la entidad se va uniendo gradualmente.

2. ¿Considera que hay un conflicto de intereses de este Gobierno, atendiendo a que el Presidente de la República es accionista en Ueno Holding, en donde ITTI forma parte?

No, no existe conflicto de intereses, en atención a que la convocatoria, la evaluación y eventual adjudicación del llamado consultado se rige por las disposiciones de la Ley de Suministro Público.

Por lo que los representantes del gobierno no intervienen en ninguna de las etapas mencionadas. ITTI es un importante proveedor nacional de servicios de softwares bancarios a tal punto que provee esos servicios no solo al BNF, sino que también a otros, 8 bancos del sistema financiero nacional. Entre los cuales, se encuentra Banco Atlas.

3. Santiago Peña también declaró tener inversiones en ITTI. ¿Cómo se puede garantizar la independencia del BNF, considerando ese dato, en los llamados a licitación en los que participa dicha compañía?

La independencia del BNF está garantizada por su Carta Orgánica y además nuestra gestión está basada en la transparencia. Todas las convocatorias realizadas por la entidad se rigen por la Ley de Suministro Público, cuerpo normativo en el que se establecen de manera clara y precisa los principios rectores, las etapas y requerimientos de los procesos licitatorios.

El Banco tiene hoy servicios de ITTI, en donde no fue tenido en cuenta la composición de accionista de dicha empresa, ni de ninguna otra.

4. ¿Hasta qué fecha siguió teniendo funciones dentro de ITTI y desde qué fecha comenzó su trabajo en BNF?

Desconocemos hasta que fecha la Sra. Laura Adriana Brítez mantuvo su vínculo laboral con la empresa ITTI, dato que deberá ser consultado a la citada empresa. No obstante, cabe mencionar que la misma fue nombrada como Asesora desde Abril/2024.

5. ¿Cuáles son sus actuales funciones dentro del BNF y qué relación sigue teniendo con ITTI?

La Sra. Laura Adriana Brítez ocupa el cargo de Asesora de Presidencia, en materia de innovación y tecnología. Siendo personal del BNF no puede mantener ningún vínculo con empresa privada alguna ni ejercer la profesión fuera de la institución.

BNF desconoce si desde ITTI seguían rindiendo cuentas a Brítez

6. Fuentes internas de ITTI nos afirman que cuando ya era funcionaria del BNF, le seguían rindiendo cuentas. ¿Qué puede decirnos al respecto?

Desconocemos esta información. Se debería consultar a la empresa ITTI.

7. Considerando que ella figura como funcionaria permanente, pero su cargo es de asesoría, ¿realizó algún concurso para ocupar ese cargo? Si la respuesta es no, ¿qué persona fue la que le llevó al banco?

De conformidad a las prescripciones de la Ley 6622/20 las máximas autoridades de los entes públicos pueden nombrar hasta 3 asesores, para lo cual no se requiere concurso alguno.

Repetimos, que la incorporación de la Asesora se basó en su conocimiento y experiencia, en servicios digitales en el banco Itaú.

8. ¿Qué papel desempeña en el proceso de diseño de los proyectos digitales del BNF?

La Sra. Laura Adriana Brítez, como mencionamos es asesora de Presidencia, en materia de innovación tecnológica. Reiteramos que la Sra. Adriana Brítez, no se encuentra en la cadena de toma de decisiones del banco, siendo su única tarea la de asesorar al presidente del BNF.

9. ¿Qué participación tuvo en los procesos que derivaron en dos contratos firmados por BNF con ITTI en 2024? (Relacionados al home banking, junio y julio 2024).

Laura Adriana Brítez no tuvo ninguna participación en los procesos que derivaron en la firma de esos contratos.

10. ¿Qué participación tuvo en 2023, aún en ITTI, en la provisión que hizo esta compañía al BNF, en el marco del contrato de software canales digitales?

Desconocemos esta información. Se debería consultar a la empresa mencionada.