BNF recibe este jueves las ofertas en polémica licitación de “core bancario”

El Banco Nacional de Fomento (BNF), presidido por Manuel Ochipintti, tiene previsto recibir este jueves, a las 9:00, las ofertas de la licitación para “adquisición, implementación, desarrollo y evolución del sistema core bancario” (ID 445258), el sofware principal de las gestiones financieras de la institución.

De acuerdo con los datos del portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), el precio referencial, cercano a los US$ 19 millones, se determinó en un proceso en el que la firma ITTI, relacionada al presidente de la República, Santiago Peña, ya tuvo participación (ver cuadro).

ITTI forma parte de Ueno Holding, según se lee en la web de la corporación y, de acuerdo con los datos declarados por Peña, él tiene inversión en la primera compañía (bonos) y es accionista en la segunda. De ahí que se habla del conflicto de intereses en este llamado.

De ITTI al BNF, en rol clave

Además, como si eso fuera poco, la asesora de Tecnología del BNF, Laura Adriana Brítez Roa, hasta no hace mucho tiempo se desempeñaba como gerente de Proyectos de la empresa ITTI. Hoy es una funcionaria clave en materia de transformación digital del banco del Estado.

Pero, ¿cuál fue la participación de dicha firma en el llamado a licitación? Tuvo que ver con la definición del millonario presupuesto. Es que el BNF se basó en la propuesta técnico-económica de siete empresas del rubro, entre ellas ITTI, que enviaron sus ofertas preliminares.

Llamativamente, la firma en donde el Presidente de la República tiene acciones envió una propuesta muy cercana al precio de referencia, la suma de US$ 20.730.000, según muestran los documentos que forman parte de la licitación.

Una propuesta muy cercana al precio de referencia

Fueron siete en total las compañías que enviaron sus propuestas preliminares: Datapro propuso el presupuesto más bajo, de entre US$ 4.100.000 y US$ 5.125.000; en tanto que Stefanini Group (TOPAZ), US$ 10.516.000. Luego, Oracle propuso US$ 13.916.244; y Bantotal, US$ 16.342.800.

Infocenter (SAP) continúa la nómina, con su oferta por US$ 17.752.284; seguida por ITTI, US$ 20.730.000. Finalmente, la propuesta de Temenos, llamativamente alta, de US$ 38.587.678, disparó el promedio. Es decir, sin esta última cifra, el precio promedio rondaría los US$ 13 millones, suma sustancialmente más baja que la oferta de ITTI.

BNF dice que no hay conflicto de intereses

No obstante, según la versión oficial del BNF, el listado de oferentes que enviaron sus propuestas preliminares es “neutral”. La institución afirma que no existe conflicto de intereses en el llamado, “en atención a que la convocatoria, la evaluación y eventual adjudicación del llamado consultado se rige por las disposiciones de la Ley de Suministro Público”. A través de un correo, respondieron a ABC nuestras consultas y aseguraron que “los representantes del gobierno no intervienen en ninguna de las etapas mencionadas”.

Aún así, los datos de la DNCP muestran que la firma ITTI triplicó sus contratos con entes del Estado durante el actual Gobierno, al pasar de G. 5.091 millones que facturó entre 2022 y setiembre de 2023, a los G. 17.517 millones conseguidos de agosto de 2023, cuando asumió Peña, a la fecha.

En el caso particular del BNF, le otorgó tres contratos a ITTI durante esta gestión, todos vigentes a la fecha, valuados en total en G. 9.000 millones. De adjudicársele la provisión de “core bancario”, sería su mayor facturación con un ente estatal.