Deuda pública: cuánto se incrementó el pago de intereses

El pago de los intereses de la deuda del gobierno central demandan cada vez mayores recursos genuinos del Tesoro Público, atendiendo el nivel de endeudamiento que registra el país, principalmente, por la colocación de bonos en el mercado local e internacional.

Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre el saldo de la deuda pública al mes de enero, la colocación de bonos en el mercado local e internacional asciende a US$ 9.261,8 millones, representa el 51% de la deuda total.

En este informe no se considera aún la última emisión de bonos soberanos realizada el 25 de febrero por un monto de US$ 1.200 millones, de los cuales unos US$ 479,3 millones sería el nuevo endeudamiento y el resto correspondería al canje directo y también para el pago de los vencimientos de deudas o “bicicleteo” como se lo conoce comúnmente.

Pagos aumentan 57,3%

Los datos del informe de “Situación Financiera de la Administración Central” del MEF revela que al cierre del mes de febrero se pagó en concepto de intereses G. 923.000 millones (US$ 116,9 millones al cambio vigente), en tanto el año pasado el monto representó G. 587.000 millones (US$ 74,3 millones).

Estar al día con los acreedores demandó este año G. 336.000 millones (US$ 42,6 millones) más, equivalente a 57,3%, fondos provenientes de recursos del Tesoro debido atendiendo que la ley prohibe pagar los intereses con deudas, como sí ocurre en el caso de amortización del capital.

El informe indica que del total abonado, G. 730.800 millones (US$ 92,6 millones) corresponden a la deuda externa y G. 192.200 millones (US$ 24,3 millones) a la deuda interna.

Deuda pública total

Al mes de enero de 2025, el saldo de la deuda pública total asciende a US$ 18.172 millones, según el último informe del Ministerio de Economía.

Explica que de este total, al gobierno central le corresponde US$ 16.215 millones, lo que representa el 89,2% (35,7% del PIB) y a la administración central o deuda pública con garantía soberana, US$ 1.957 millones, equivalente al 10,8% de la deuda (4,3% del PIB).