Persiste “fuga de dólares” a Bolivia, generando presiones y distorsiones en la cotización

El tipo de cambio dólar frente a la moneda local sigue en alza y en la apertura de este lunes arrancará a G. 7.900 para el cambio efectivo, según promedios de casas de cambios, mientras que el promedio interbancario abrirá en G. 7.966, aunque en algunos bancos, el dólar ya alcanzó los G. 8.050.

La situación que estaría presionando en la cotización de la divisa en nuestro mercado, además de las incertidumbres externas en torno a los conflictos geopolíticos, comerciales en el mundo y menor precio por nuestros productos exportados, también hay otras situaciones, relacionadas a la crisis en el vecino país de Bolivia, donde rige un sistema de control cambiario, similar al cepo que se registró en Argentina hace unos años y que generó el mismo efecto.

¿Cómo se produce la “fuga de dólares a Bolivia”

Emil Mendoza, presidente de las Casas de Cambio del Paraguay (CCP) explicó que está situación se viene registrando desde hace un tiempo, prácticamente desde que entró en vigencia el control cambiario en Bolivia. Entonces se maneja un mercado paralelo, donde los bolivianos que requieren dólares compran en Paraguay, generalmente por el circuito informal, lo que genera una gran distorsión, aseguró.

Según refirió, se estarían manejando fuertes sumas de dinero en este intercambio, y que según la información que tienen incluso una sola persona podría estar llevando entre US$ 100.000 o hasta US$ 200.000, que se realiza mediante transacciones con monedas virtuales.

Según detalló los bolivianos por lo general que adoptan estas prácticas vienen y negocian las criptomonedas que compran de su país, ya que hoy tienen mercado, el uso de las criptomonedas está más globalizado; pero no regulado.

Recientemente el Banco Central del Paraguay (BCP) justamente advertía que estos instrumentos no cuentan con regulación en nuestro país. “Las criptomonedas no están registradas ni autorizadas por el Banco Central, ya que las mismas no tienen curso legal en el país ni cuentan con respaldo del Estado, expresaba el comunicado emtido la semana pasada por la Superintendencia de Valores (SIV) de ahí el enorme riesgo que estas transacciones representan.

Mendoza lamentó que estas operaciones tengan lugar a la vista de las autoridades de control que poco hacen para frenar algo que está alimentando de nuevo el mercado negro y que genera fuertes distorsiones en el mercado, y que pasan los controles transfronterizos, en algunos casos son detectados en los puestos transfronterizos, pero otros pasan, expresó. Según estimaciones de ProDesarrollo Paraguay, la economía subterránea moviliza el equivalente al 47% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, casi US$ 24.000 millones al año

Añadió también que no sería lo ideal utilizar nuestras reservas para corregir estas distorsiones, refiriéndose a las intervenciones que realiza el Banco Central del Paraguay (BCP), para cortar los picos en casos de subas bruscas en la cotización

Fuertes intervenciones del BCP

Por su parte, el BCP entró con fuertes intervenciones en enero y febrero, con lo cual se buscaba equilibrar el tipo de cambio. En lo dos primeros meses del daño, intervino en el mercado de cambios mediante la venta o inyección de divisas por valor de US$ 201 millones , con lo cual se buscó frenar una mayor escalada de la divisa estadounidense, cuya cotización sigue alta.

En el contexto actual, con las intecertidumbres por las medidas del presidente de los Estados Unidos Donald Trump, sumando a la “fuga de dólares” a Bolivia, y menor precio por las materias primas exportadas, podemos esperar un tipo de cambio medianamente al alza, concluyó.