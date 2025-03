Essap “rehabilitó” el fallido acueducto, mientras la CGR aún no culmina auditoría que involucra a tres Gobiernos

La Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) reactivó, desde ayer, una parte del fallido acueducto del Chaco, pero con una importante reducción en la presión del agua, con el fin de evitar nuevas rupturas en las tuberías que se instalaron de forma chapucera.

La empresa estatal informó que, para estabilizar el sistema, se ajustó la presión de salida a 3,8 – 4 bares (unidad que mide la presión) y el caudal a 150 – 170 metros cúbicos por hora desde la Planta de Tratamiento de Puerto Casado hasta el Chaco Central (Loma Plata). Además, se instaló una nueva estación de bombeo en el km 107, que funciona con generadores a diésel y optimiza el flujo de agua en el acueducto.

El sistema debía funcionar con una presión prevista de 25 bares y un caudal de 550 metros cúbicos por hora, pero, tal y como está, no se podrá llegar a dicho caudal. Ante esta situación, la segunda y tercera fase del acueducto no estarán operativas, ya que, con la presión reducida, no será posible conducir y distribuir el agua a los centros urbanos del Chaco Central (Filadelfia, Neuland, Villa Choferes del Chaco, Tte. Irala Fernández y Lolita). Pate de estas localidades tienen redes conectadas en los hogares, pero sin agua.

Para que la reactivación parcial sea posible, Essap ejecutó 318 reparaciones en la red, de las cuales 46 fueron intervenciones recientes en distintos tramos del acueducto. Para ello había lanzado una Licitación Pública Nacional destinada a la provisión de nuevos equipos de bombeo, con una inversión de G. 3.000 millones, pero Essap no informó sobre la empresa que resultó adjudicada.

Contraloría sigue sin culminar informe sobre desastrosa obra de tres Gobiernos

Pese a que está a la vista la mala ejecución de la obra que costó más de US$ 100 millones, la Contraloría General de la República (CGR), dirigida por Camilo Benítez, aún no ha culminado la “fiscalización especial inmediata (FEI)” que comenzó en enero de 2023 sobre las obras del inservible acueducto del Chaco.

El proyecto fue ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y abarcó tres Gobiernos hasta su finalización. Los contratos se adjudicaron y ejecutaron durante los gobiernos de Federico Franco, Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez, pero las “inversiones” realizadas claramente cayeron en saco roto, pues el agua sigue sin llegar como estaba previsto a las comunidades que debían beneficiarse con el plan.

La fallida obra salpica la gestión de los exministros Enrique Salyn Buzarquis, Ramón Jiménez Gaona y Arnoldo Wiens, y, en la última etapa, a Rodolfo Segovia.

Lo último que informó la Contraloría es que el borrador de la auditoría actualmente se encuentra en el área jurídica, donde se están evaluando las observaciones que podrían ser indicios de hechos punibles, para su eventual denuncia ante el Ministerio Público.

Sin embargo, señalaron que aún no hay una fecha definida para la finalización del informe. “El informe final se encuentra en etapa de borrador, pues sigue en verificación por parte del área jurídica”, indicaron desde la CGR. El contralor Camilo Benítez sigue sin referirse al respecto.

Ya en noviembre de 2023, Benítez había informado que el informe final se retrasó debido a las prórrogas solicitadas por el MOPC y los exministros de la institución. Aseguró que todos los involucrados tienen la oportunidad de realizar sus descargos sobre las observaciones preliminares, las cuales aún no han sido divulgadas. Este mismo argumento fue presentado en agosto del mismo año cuando se le preguntó sobre el tema.

El contralor también mencionó en esa ocasión que la actual ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, ya había solicitado cuatro prórrogas para responder a las observaciones de la CGR. Señaló que los exministros de Obras Públicas, Enrique Salyn Buzarquis y Rodolfo Segovia, fueron los únicos en responder a la Contraloría a finales de octubre de 2023, mientras que el exministro Ramón Jiménez Gaona también solicitó varias postergaciones. En ese momento, el exministro Arnoldo Wiens seguía sin responder al organismo de control.

Obra tuvo sobrecostos

El MOPC ya ha pagado más de US$ 100 millones por las quince contrataciones (ver infografía) realizadas para ejecutar esta obra, cuya construcción duró 10 años, pero que sigue sin funcionar hasta el día de hoy. Los 203 km de cañerías instaladas desde Puerto Casado hasta Loma Plata resultaron inservibles, con reparaciones constantes por parte de Essap durante su corto funcionamiento.

La ministra de Obras, Claudia Centurión, anunció, apenas asumió el cargo, que iban a realizar verificaciones de los 203 kilómetros de cañerías, un trabajo que estuvo a cargo del entonces viceministro de Obras, Ing. José Espinosa, quien renunció a su cargo en medio de estos trabajos. Hasta la fecha, no se ha informado nada sobre dicho informe de verificación.

En este sentido, el MOPC pagó G. 735.409 millones (unos US$ 100 millones) a los 15 consorcios encargados de construir, fiscalizar y diseñar el inservible acueducto del Chaco (fases 1, 2 y 3), según informó el propio MOPC. Todos los contratos experimentaron incrementos de alrededor del 20%, que permite la ley, e incluso uno de ellos tuvo un sobrecosto del 60%.

La fase 1, iniciada durante la presidencia de Federico Franco, se adjudicó por G. 400.732 millones, pero terminó costando G. 432.282 millones (US$ 58 millones). Esta fase, que incluyó la construcción de las instalaciones para la captación y tratamiento del agua del río Paraguay en Puerto Casado, y el acueducto de 203 km hasta un reservorio en Loma Plata, sigue sin funcionar.

Las fases 2 y 3, que se iniciaron durante el gobierno de Horacio Cartes y fueron completadas en su totalidad bajo la administración de Mario Abdo Benítez, aún no han sido probadas debido al fracaso de la fase 1, según el MOPC. Estas fases fueron adjudicadas por G. 203.568 millones, pero finalmente el MOPC terminó pagando G. 303.126 millones (US$ 41,2 millones) debido a los sobrecostos.