MEF defiende que Itaipú siga con el “festín” de licitaciones sin el control de la ley de contrataciones

El ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, defendió las licitaciones realizadas por Itaipú, dirigida por Justo Zacarías Irún, con los recursos obtenidos de la renegociación con Brasil, que provee alrededor de US$ 650 millones anuales para el lado paraguayo (además de los royalties y compensaciones). La mayor parte de estos recursos se destinarán a gastos en infraestructura.

Fernández Valdovinos se expresó al respecto tras ser abordado por los medios de comunicación al término del Ciclo de Diálogo con Especialistas, organizado por la Cámara de Comercio Paraguay-Brasil, esta mañana. En dicho evento se trataron las modificaciones introducidas en la nueva Ley de Alianza Público-Privada (APP).

En este contexto, el alto funcionario señaló que no se puede eliminar la opción de que la binacional continúe licitando obras o programas del Gobierno, pese al escándalo relacionado con la adjudicación de pupitres a la firma Kamamya SA, de Long Jiang, que el ministro consideró como el único caso “controversial”.

Cuando se insistió en que las licitaciones realizadas directamente por la binacional, sin que los recursos ingresen al Presupuesto General de la Nación, evaden los controles establecidos por la Ley Nº 7021 de Suministro y Contrataciones Públicas, el funcionario defendió las adjudicaciones.

“Mira, yo creo que la cuestión de cualquier tipo de licitación se tiene que hacer de la manera más transparente posible. Se hicieron licitaciones (a través de Itaipú) que no fueron para nada polémicas. Se entregaron todos los chalecos a la policía, la parte de las camionetas. Yo no escuché, por lo menos, que nadie haya protestado. Entonces, hay que ver y no eliminar una alternativa simplemente porque, digamos, fue controversial, esta última licitación que hubo”, expresó Fernández refiriéndose a la polémica adquisición de pupitres.

Con llamados directos de Itaipú “se llega más rápido a la gente”

Fernández también resaltó que, gracias a que los llamados se realizan a través de Itaipú, se logra llegar más rápido a la gente. “Tenemos que encontrar el equilibrio entre llegar rápidamente a la gente y apegarnos a una ley que, muchas veces, puede dificultar su aplicación. Pero, de todas maneras, creo que debe ser lo más transparente posible. En todos los casos deben brindarse explicaciones sobre cómo se hicieron las licitaciones”, agregó.

Así las cosas, la binacional continuará realizando varias licitaciones con los recursos obtenidos de la renegociación, para lo cual recientemente firmó un convenio con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), liderado por Claudia Centurión, para financiar la pavimentación de 1.000 km de caminos urbanos en todo el país, en el marco del “Plan 1.000″.

Este acuerdo permitirá que la binacional licite las obras, con una inversión de US$ 100 millones, en siete regiones estratégicas del país, abarcando los 263 municipios. Sin embargo, hasta la fecha nadie ha podido informar cuáles serán los tramos intervenidos. El proyecto incluirá diversas técnicas constructivas, como empedrados, adoquinados, pavimento rígido urbano y de hormigón.

De hecho, el Parque Tecnológico Itaipú (PTI), que depende de la binacional, ya adjudicó otras obras planificadas por el MOPC, por un monto total de G. 499.275 millones, como la duplicación de Tape Tuja (Luque), el tramo que conecta el Aeropuerto con Mariano Roque Alonso, y el mejoramiento de la ruta D007, que abarca 53 kilómetros entre Mariscal López, Santa Ana y Cruce Margarita.