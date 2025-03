Exministro no encontró los números de Peña sobre reducción de pobreza

El anuncio realizado el último viernes por el presidente de la República, Santiago Peña (ANR-HC), sobre la reducción de la pobreza total en el país durante su gobierno, sigue generando críticas de diversos sectores.

Peña divulgó ese día un video en el que alardeaba de que, gracias a su gobierno, casi 270.000 personas salieron de la pobreza y más de 91.000 dejaron la pobreza extrema.

Lea más: ¿Realmente disminuyó la pobreza en Paraguay?, esto responde el INE

Los datos supuestamente surgen del informe que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística (INE), denominado principales indicadores de pobreza monetaria y de distribución de ingresos, basados en los Resultados Anuales de la Encuesta Permanente de Hogares Contínua (EPHC), de los años 2022 al 2024.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

¿Dónde están los números?

El tema fue abordado ayer en el programa “Enfoque Económico”, que se emite por ABC Rado Cardinal y ABC TV, con la conducción de Prince Otto y la participación del economista y exministro de Hacienda, Manuel Ferreira.

El economista explicó que la pobreza en el país viene disminuyendo hace más de 20 años y que eso no es una cuestión que se pueda decir que lo hizo el actual gobierno.

Lea más: “¿De dónde sacaste la estadística?”, cuestionan a Peña sobre cifras de reducción de la pobreza

Ferreira fue categórico al afirmar que no encontró los números que mencionó el presidente Peña, respecto a que 270.000 personas salieron de la pobreza e indicó que, según los datos del INE, la reducción desde el año pasado es de unos 141.000 personas.

“Creo que él (Peña), está tomando datos de 2022. Yo no encontré estos datos, porque la población que figura en la página web del INE correspondiente al informe 2022 no señala esos números”, aseguró.

Explicó que siempre se toman los datos de junio de cada año, entonces si se está hablando de junio de 2022 a junio de 2023 Peña todavía no era presidente, si se habla de junio de 2022 a junio de 2024, gran parte de este periodo corresponde a la gestión del gobierno anterior de Mario Abdo Benítez.

Encontró inconsistencias en el informe

Ferreira citó algunas inconsistencias que encontró y que le preocupa, como el programa de adultos mayores, que en el 20% de la población más pobre está asignado G. 764.000 por persona, dato que implicaría que todo el 20% es adulto mayor.

Explicó que el programa de adultos mayores existe en todos los niveles de ingresos, hasta en los más altos, lo que quiere decir que está mal focalizado.

Lea más: Nuevamente los subsidios “ayudaron” a bajar el índice de pobreza en 2024

“Entonces, cada vez que aparece que creció el programa de adultos mayores te hace dudar de la eficiencia que pueda tener en ese nivel, tenemos que revisar muy bien estos datos, para tener esa coherencia”, insistió.

También citó el caso de la alimentación escolar, que no es de todos los días, sino de nueve meses del año, pero se le está asignando un valor de más o menos G. 478.000 al 20% más pobre.

“Para mí hay cosas que no me quedan en claro en este informe, definitivamente 270.000 personas no es la reducción de gente pobre en este caso”, añadió.

Se podría afectar la credibilidad

El exministro indicó que le interesa que los datos sean fidedignos, reales, precisos y certeros, por lo que si esas inconsistencias no se pueden explicar claramente, se podría generar problemas de pérdida de credibilidad.

En ese sentido, dijo que el informe sobre población que salió con el nuevo censo realizado ya hizo dudar a mucha gente de la veracidad de los números.

Lea más: Suman críticas sobre resultados del censo 2022 que generan más dudas

“Creo que instituciones como el INE deben ser inexpugnables en términos de datos y deben ser precisos y útiles para hacer políticas públicas, si no te vas a equivocar en políticas públicas”, advirtió.

El director del INE, Iván Ojeda, mediante un contacto telefónico con “Enfoque Económico”, defendió los números que forman parte del informe y el sistema de medición de la pobreza.