Estadísticamente menos pobres, pero sin mejoras en la calidad de ingresos

El Gobierno celebró la reducción estadística de la pobreza, que bajó del 22,3% que alcanzó en el 2023, al 20,1% al cierre del 2024, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Según Peña durante su gobierno se logró sacar de la pobreza a 270.000 personas y de la pobreza extrema a 91.000; sin embargo; mientras que los datos oficiales confirman que fueron 117.000 los que lograron superar este umbral en el último año. Tras el anuncio de Peña, las críticas no se hicieron esperar, es que el Gobierno ha perdido credibilidad. La gente ya no le cree al presidente”, expresó el economista Víctor Raúl Benítez a la 780 AM.

Por otra parte, indicó que la disminución representa alrededor de dos puntos porcentuales en pobreza total y de 0,6 puntos porcentuales en pobreza extrema, que comparativamente a otros periodos, tampoco representan una disminución significativa y que no se puede jactar que más de 400.000 personas todavía no alcancen a completar las comidas esenciales.

Almuerzo sumó

Por otra parte, la economista Marta Coronel de la Consultora Mentu también analizó el reporte publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y señaló que la inclusión del almuerzo escolar ha sido un factor que se sumó a las estadísticas y que tuvo su peso significativo en el resultado. Estadísticamente el almuerzo pesó, porque la línea de pobreza lo que mide es justamente si el nivel de ingresos cubre por las tres comidas básicas, y en el extremo, por lo menos de una comida.

Si bien tuvo su efecto positivo para los beneficiarios, esto debe ser sostenido en el tiempo para mantener estos indicadores, ya que cortarlos podría representar un incremento nuevamente en los niveles de pobreza. Ese es el riesgo, ya que no proviene de una fuente genuina de ingresos, precisó la economista Marta Coronel.

Alta informalidad

Independientemente del nivel de ingresos de las familias paraguayas, la mayor parte de sus recursos provinieron de las actividades económicas. Los ingresos laborales representaron el 84,2% del total de los ingresos a nivel nacional, según reporte del INE. Sin embargo, datos del mismo ente de estadística confirman que todavía persiste un alto nivel de ocupación informal que afecta a más del 63% de la Fuerza de Trabajo.

En cuanto al crecimiento económico que se viene observando en los últimos años, Marta Coronel precisó que si bien hay un efecto derrame en los diversos sectores, todavía no es suficiente. “Todavía necesitamos generar condiciones para que las empresas tengan infraestructura vial, internet, condiciones para que puedan crecer y generar más fuentes de empleo formal y estables.

Aún hay mucha dependencia de actividades informales y creo que necesitamos generar condiciones para que esa mejora sea mayor y así generar condiciones.

Otra fuente de ingreso no sostenible en el tiempo constituyen las remesas procedentes de familiares que residían dentro del país y que representaron en promedio el 2,3% del total de los ingresos y este aporte fue más importante en los hogares del primer quintil 6,8%.

En cuanto a los ingresos provenientes del Estado como Tekoporã y Adulto Mayor resultaron significativos para los hogares más pobres, donde representaron el 2,0% y 6,6% de los ingresos respectivamente.