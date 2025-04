Saldos bancarios de fondos públicos dentro del sistema financiero local

En el desglose por instrumento, se observa que los depósitos a la vista representan la porción más significativa de los saldos bancarios en dólares, con US$ 196,2 millones, es decir, el 53,9% del total en moneda extranjera. Esta preferencia se relaciona con la necesidad de liquidez inmediata para operaciones corrientes, como pagos a proveedores internacionales o compromisos en moneda dura.

Por su parte, los Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) reúnen el 45,7% del total en dólares, lo que indica un uso complementario de instrumentos con rendimientos conservadores, pero con cierta rentabilidad. La cuenta corriente, en este segmento, tiene una presencia marginal (0,4%), lo que refleja una gestión que evita mantener fondos improductivos.

En guaraníes, el comportamiento cambia: los CDA alcanzan G. 10,6 billones, equivalentes al 62,9% del total, lo que demuestra una clara preferencia por este instrumento como mecanismo de colocación de excedentes financieros en moneda local provenientes, mayormente, de los fondos previsionales. Los depósitos a la vista representan el 26,5%, mientras que las cuentas corrientes concentran el 10,6%. Esta configuración evidencia una estrategia más estructurada en guaraníes, que busca mantener cierto rendimiento sobre los recursos públicos sin comprometer liquidez.

Concentración por banco

Al analizar la distribución por entidad bancaria, se revela un mapa financiero diverso con una alta concentración en 4 bancos, con el 65,9% de todos los fondos depositados (de mayor a menor: BNF, CONTINENTAL, SUDAMERIS y UENO BANK), que, de acuerdo con el informe del MEF, la calificación de las mismas habla de buena solvencia y con tendencias estables.

En moneda extranjera, Banco BASA lidera con US$ 68,2 millones, equivalente al 18,8% del total en dólares. Le siguen Ueno Bank (US$ 51,5 millones; 14,1%) y Continental (US$ 49,5 millones; 13,6%). El BNF, aunque figura en el cuarto lugar con US$ 45,4 millones (12,5%), pierde protagonismo frente al dinamismo del sistema bancario privado en este segmento.

Por el contrario, en moneda local, el Banco Nacional de Fomento se consolida como la principal entidad de custodia de los fondos públicos, con G. 4,7 billones (27,9%). Le siguen Continental (G. 3 billones; 18,0%) y Sudameris (G. 2,1 billones; 12,5%).

Finalmente, el comportamiento de las OEE respecto al uso de instrumentos financieros sugiere una estrategia basada en liquidez, bajo riesgo y rentabilidad moderada. Sin embargo, también abre la puerta al debate sobre la eficiencia del uso del dinero público en reposo.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.