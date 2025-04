Exportación agrícola: ¿Qué desempeño tuvo el trigo al cierre del primer trimestre?

Al considerar solo los envíos de la zafra 2024, de octubre a marzo pasado, Paraguay ya embarcó 296.608 toneladas de trigo, con un incremento del 82% o unas 133.488 toneladas frente al ciclo 2023, cuando el registro alcanzó 163.120 toneladas, según el reporte de comercio exterior de la Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco).

Destacan también que al considerarse las exportaciones por año calendario (2024-2025), se evidencia la buena dinámica que viene registrando la comercialización del trigo paraguayo. Mientras que al cierre del primer trimestre del 2024 se embarcaron 57.079 toneladas, en el mismo periodo de este año el registro ascendió a 111.209 toneladas, con un incremento de casi el 95% o 54.130 toneladas.

A partir de la exportación de trigo en el primer trimestre del año, hubo un ingreso de divisas al país por US$ 26.327.154, frente a los US$ 11.891.895 del mismo periodo del año pasado, o sea en torno al 120% más o de US$ 14.435.259. “Esto se debe a la mejora en los precios pagados por Brasil ante una mayor demanda”, explicó Capeco.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Ventas al Brasil impulsan la exportación de la zafra de trigo 2024

En este sentido, Sonia Tomassone, asesora de Comercio Exterior de Capeco, recordó que el trigo es altamente industrializado en nuestro país, con un consumo interno de 700.000 toneladas por año, por lo que el remanente para exportación como grano es escaso.

Destinos de comercialización

Entre los mercados del trigo paraguayo, Brasil sigue siendo el principal destino de comercialización, con el 99% de participación en el total exportado, seguido por Bolivia y Vietnam (1%), de acuerdo con los datos.

En total, 35 empresas fueron responsables de las exportaciones de la zafra 2024 del cereal al cierre del primer trimestre del año. El ranking de exportadores está compuesto por Sumar Trading (11%), Agrosilo Santa Catalina (10%), Ovetril (9%), Nativa y Agrofértil (8%) y otras firmas.

Perspectivas para la nueva campaña

Tras cerrar el 2024 con buenos resultados, se prepara una nueva campaña de trigo, con la expectativa de sostener o superar el millón de toneladas y más cosechados en el ciclo anterior, señaló el doctor Mohan Kohli, consultor de la Capeco, en una entrevista reciente con ABC.

Lea más: El trigo encara nueva campaña con optimismo tras repunte del 2024

Aclaró además que aún es prematuro realizar proyecciones sobre la superficie de siembra y recordó que durante el año pasado hubo “una baja importante” en este aspecto, alcanzándose cerca de 370.000 hectáreas. “Aunque se cree que, con el optimismo que hay en el ámbito y el precio que está sacando el productor actualmente, podría alcanzarse de nuevo un registro en torno a las 400.000 hectáreas”, añadió.