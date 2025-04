Apoyo de Itaipú a la ANDE cayó más del 50% en 2024, según balance oficial

Esta reducción del apoyo de Itaipú a la ANDE, ocurrida en el 2024, cuando subió la tarifa de la binacional y generó un aumento de fondos destinados a los gastos sociales, es parte de una serie de inconsistencias y omisiones del gobierno de Santiago Peña.

Además del recorte al apoyo a la ANDE, los gastos socioambientales totales de Itaipú también disminuyeron en 2024, de US$ 921 millones a US$ 871 millones. Sobre este punto, Itaipú emitió un comunicado indicando que en 2023 se ejecutó el 100% del presupuesto social asignado, lo que generó gastos sociales incluso más altos que en 2024.

“La ejecución del 2023 alcanzó esos valores, principalmente por aportes realizados a la ANDE, en el marco de un instrumento que permitía la compensación de cuentas al momento de la aprobación tarifaria para ese año. La mayor ejecución registrada en 2023 estuvo asociada a la imposibilidad, en ese entonces, de transferir saldos presupuestarios no ejecutados al ejercicio siguiente, lo que obligó a ejecutar la totalidad del presupuesto aprobado en ese año", sostienen.

En cambio, aseguran que con el nuevo esquema trianual vigente desde 2024, se permite una ejecución progresiva, sin riesgo de pérdida de fondos. Por tanto, si en 2024 se hubiera ejecutado el total del presupuesto asignado, el nivel de gasto habría superado ampliamente al registrado en 2023.

¿Y la ANDE?

A pesar de los discursos sobre mayor inversión y soberanía energética, el balance muestra lo contrario. “No dice en ningún lado que se reforzará la inversión en Paraguay. Bajó el gasto total y también el destinado a la ANDE”, criticó por su parte el expresidente de la estatal, Ing. Pedro Ferreira.

Otro punto polémico es el aumento de la tarifa de Itaipú a US$ 19,28/kW, aprobado el 9 de mayo de 2024. Según Ferreira, aunque el anuncio fue celebrado, en la práctica Brasil recibió una compensación directa de US$ 301 millones, anulando así el efecto del aumento. “Es un juego de suma cero para ellos: se les sube la tarifa, pero se les devuelve la diferencia por otra vía”, explicó.

En cambio, Paraguay no recibió un tratamiento similar. El gobierno había anunciado que la ANDE sería compensada con US$ 70 millones para que el aumento tarifario no afecte su economía, pero esa devolución no aparece en el balance como tal. “Yo creo que se hizo, pero tarde. Y en ese tiempo de espera, la ANDE acumuló deudas con Itaipú, lo que le costó más de US$ 9 millones en intereses”, apuntó.

Ferreira también pone en duda la veracidad del monto total reportado como apoyo a la ANDE. De los US$ 117 millones que figuran en el balance para la empresa estatal de electricidad, estima que cerca de US$ 47 millones corresponden a un remanente de un acuerdo firmado durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. “No es mérito del actual gobierno. Es una compensación de hace tres años, que Brasil recibió al contado y nosotros, en cuotas”, explicó.

Este patrón de desigualdad no es nuevo, recordó Ferreira. En 2020, Brasil recibió USD 200 millones de una vez, mientras que a Paraguay se le pagó en cinco años. “Nos hacen agradecer dos veces la misma plata”, ironizó.

La distribución de los gastos socioambientales también refleja un trato asimétrico. Mientras que Brasil recibió US$ 301 millones en apoyo a su sistema eléctrico, Paraguay solo obtuvo US$ 117 millones para la ANDE.

Instan a “negociación firma” en Itaipú

Según Ferreira, el problema de fondo es la falta de una negociación firme que corrija las asimetrías históricas entre ambos países. “El gobierno actual prometió equidad, pero en los hechos sigue el mismo esquema”, sostuvo.

Finalmente, el ingeniero advirtió sobre el uso de cifras que incluyen remanentes o pagos fraccionados para presentar como nuevas inversiones lo que en realidad son viejas deudas. “Hay que leer el balance completo, con memoria histórica. Si no, se repite el relato oficial sin saber lo que realmente está ocurriendo”, concluyó.

Cabe recordar que en una entrevista con ABC, en diciembre pasado, el presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa, confirmaba que la estatal eléctrica solo recibió US$ 73 millones para compensar el aumento tarifario y otros US$ 50 millones correspondientes a un convenio anterior con Itaipú. “Hasta el momento, es este”, dijo en referencia a los montos citados, dando a entender que no hay un nuevo monto adicional derivado de la reciente negociación.

El incremento de la tarifa de Itaipú, que pasó de 16,71 a 19,28 dólares por kW mes, implicó un costo adicional de US$ 73 millones para la ANDE en 2024. Este aumento coincide con una mayor contratación de potencia, que creció a 2.369 MW el año pasado; a 2.605 MW en este 2025 y será de 2.865 MW en 2026.

El balance de Itaipú, más allá de los números, vuelve a encender el debate sobre la justicia y la transparencia en el manejo de uno de los recursos estratégicos más importantes para Paraguay.