Itaipú no demuestra con documentos los fondos que dice que destinó al Paraguay

Aunque Itaipú anunció un incremento tarifario para 2024, 2025 y 2026, este solo benefició al Brasil, ya que Paraguay asumió un riesgo cambiario que derivó en pérdidas de casi 210 millones de dólares, y no hay documentos que demuestren que el dinero vendrá al país, sostuvo el Ing. Pedro Ferreira. Fue al referirse a la situación de los fondos que se generaron mediante la tarifa.

“La plata quedó en bancos brasileños. ¿Dónde dice que esa plata que es para Paraguay?”, cuestionó y enfatizó que el documento de Itaipú no garantiza que esos fondos pertenezcan al país.

El ex titular de la ANDE criticó que la binacional haya mencionado la aprobación de un presupuesto trianual sin publicar el documento respectivo. “No podemos basarnos en flyers. ¿Dónde está la resolución del Consejo de Administración? ¿Qué número tiene? ¿Dónde está la firma que asegura que Paraguay podrá usar esa plata?”, insistió.

Ferreira, además, señaló que mientras Brasil utilizó ya la mayor parte de sus fondos sociales, Paraguay no tiene garantizado el uso de los suyos. “Ellos ya usaron su plata. ¿Y Paraguay? No hay un compromiso formal de que esa plata nos pertenece ni de que podamos disponer de ella libremente”, enfatizó.

Brasil aseguró sus intereses

Según el ingeniero, Brasil habría asegurado todos sus intereses a partir de 2027, logrando una tarifa mínima para Itaipú y eliminando cualquier incentivo para renegociar el Anexo C en términos favorables para Paraguay. “El acuerdo (firmado el 9 de mayo de 2024) ya les dio todo. ¿Y Paraguay? Solo firmó promesas sin respaldo documental”, alertó.

Ferreira también explicó que del saldo disponible para gastos socioambientales y otros Brasil utilizó su parte de forma significativa, mientras que Paraguay priorizó salarios sobre otros usos. “Mientras Brasil destinó US$ 850 millones a otros gastos, Paraguay apenas US$ 730 millones”, detalló, indicando una mala estrategia de distribución.

En el presupuesto anual aprobado para 2024, había una autorización de gasto de 724 millones de dólares bajo la categoría de “Otros“, pero Ferreira subraya que no hay un documento que establezca que los montos no usados serían trasladados automáticamente al 2025. “No dice en ninguna parte que el dinero no ejecutado en 2024 esté disponible este año“, afirmó.

Además, el ingeniero recordó que el presupuesto trianual, que Itaipú usa como argumento, no está publicado oficialmente ni presenta la división explícita de fondos entre Paraguay y Brasil. “¿Dónde están los 300 millones de dólares no ejecutados en 2024? No aparecen en el presupuesto 2025”, cuestionó.

El también exconsejero de Itaipú advirtió que Itaipú ya cometió anteriormente omisiones graves. “El año pasado dijeron que subió la tarifa y era mentira; se devolvió el dinero del aumento, proporcionalmente. Dijeron que aumentarían los fondos socioambientales y bajaron. Todo quedó en anuncios sin respaldo”, concluyó.

Itaipú: se puede perder todo, advierte

Ferreira advirtió que, al carecerse de documentación oficial, Paraguay corre el riesgo de perder no solo fondos no ejecutados, sino también poder de negociación futura con Brasil en Itaipú. “Sin documentos firmados no hay garantías reales. Todo está basado en promesas”, dijo. El extitular de la ANDE también denunció que el dinero paraguayo continúa estacionado en bancos brasileños, generando pérdidas cambiarias importantes.