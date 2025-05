Informalidad laboral en Paraguay con persistencia en grupos vulnerables

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la ocupación informal no agropecuaria en Paraguay (ocupados que no cotizan al sistema de jubilación y pensión, y trabajadores independientes que no están inscriptos en el Registro Único de Contribuyentes) muestran una tendencia leve pero constante a la baja en la informalidad laboral entre 2017 y 2024. Sin embargo, al analizar los datos por grupos etarios y por niveles de ingreso mensual, se evidencian importantes disparidades que afectan especialmente a jóvenes y personas de menores ingresos.