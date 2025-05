Preocupan fallas de producción de la INC en medio de la reactivación de obras

La Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) presentó el miércoles último un informe acerca de la situación del sector al cierre del primer trimestre del año, elaborado por el Centro de Estudios Económicos del gremio.

La cámara destaca las “señales iniciales de recuperación” y subraya el aumento en el despacho de cemento, que aumentó 11% en el primer trimestre del año, totalizando 423.989 toneladas, frente a las 381.209 toneladas del mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, el presidente de la Capaco, José Luis Heisecke, dijo que le preocupa la situación de la producción en la Industria Nacional del Cemento (INC), que ya tuvo inconvenientes el mes pasado y actualmente de nuevo enfrenta problemas debido a la paralización del horno de clínker de la planta de Vallemí.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Deuda por intereses a contratistas queda en manos de la Procuraduría: Gobierno impone tope del 9% a las tasas

Heisecke advirtió que desde el segundo semestre de este año se prevé un incremento en la demanda de cemento gracias al avance de grandes obras públicas, situación que podría generar serios problemas si la INC no logra abastecer el volumen requerido.

Grandes obras requerirán gran cantidad de cemento

Añadió el empresario de la construcción que en ese periodo se observará con mayor claridad cómo responderá el mercado ante el aumento de la demanda de este insumo, vital para la construcción.

“Ahí vamos a ver cómo nos comportamos. A partir del segundo semestre, la ruta Bioceánica, la ruta PY12, la Ruta de la Soberanía, comenzarán a utilizar suelo cemento. Asimismo, en la ruta Concepción–Pozo Colorado también se iniciarán obras con suelo cemento. A partir de ese momento empezarán a avanzar las grandes obras, y ahí realmente vamos a ver cómo se comporta la necesidad de cemento”, advirtió.

Lea más: El horno de clínker de la INC vuelve a parar a solo semanas de su mantenimiento anual.

Resaltó que, si bien desde 2023 se incorporó una nueva empresa privada al mercado, refiriéndose a Cecon, del grupo Cartes, —lo que aparentemente permite cubrir la demanda actual—, el papel de la INC sigue siendo clave.

“¿Por qué es importante la INC? Porque es un regulador de precios. Por eso, desde Capaco siempre impulsaremos soluciones cuando la empresa (estatal) tenga inconvenientes. Tal vez hoy no sea el principal proveedor, pero sí cumple una función fundamental como regulador de precios. Es demasiado importante para nosotros que la INC continúe operando”, enfatizó.

Horno de INC volvió a parar

La INC volvió a detener la producción de clínker en su planta de Vallemí debido a fallas técnicas en el horno, a pocas semanas de haberse realizado su mantenimiento anual.

Tras esa intervención esperaban que la máquina opere sin inconvenientes durante al menos diez meses, pero otra paralización se interpuso, aparentemente por el uso de materiales de baja calidad en las reparaciones. Todo esto ocurre en medio de denuncias de escasez de cemento que produce la empresa estatal.