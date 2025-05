La comida sube, sueldo no: gremios exigen cambiar cálculo del salario mínimo

En junio, nuevamente, se analizará el ajuste del salario mínimo. Representantes de trabajadores están pidiendo al Gobierno apertura real para debatir y llegar a acuerdos que beneficien a la población, que hoy sufre por la pérdida anual de sus ingresos.

“Lo que estamos diciendo es que el sistema de cálculo, en los valores que mide el Banco Central del Paraguay (BCP), no refleja la realidad de los trabajadores. Sus números no generan confianza y no inciden positivamente en el objetivo de mantener el valor del salario”, afirmó Pineda en conversación con este medio.

Manifestó que, de acuerdo con datos oficiales del BCP, entre 2021 y 2024 la inflación acumulada fue del 18%. Sin embargo, durante ese mismo periodo, el costo de los alimentos de la canasta básica —que representa entre el 50% y 60% del gasto mensual de un trabajador— se disparó un 38,5%. “El ajuste del salario mínimo se hizo con base en esa inflación del 18%, pero la comida subió casi un 40%. Eso significa que el trabajador tiene un deterioro muy grande en su calidad de vida”, advirtió.

Trabajadores denuncian falta de empatía del Gobierno

Desde la CUT-A aseguran que ya presentaron reclamos formales ante el presidente de la República y han sostenido reuniones con el Ministerio de Economía y Finanzas, pero no han recibido una respuesta concreta. “No hay empatía ni voluntad para sentarse y analizar. Hasta el ministro reconoce que está caro vivir hoy, pero no plantean ninguna salida”, criticó Pineda.

El dirigente también cuestionó que el Banco Central esté modificando la base de cálculo de la inflación “en absoluto secretismo” y sin dialogar con las centrales obreras. “No es posible que la institución que mide la inflación y que tiene interés en mantener ciertos equilibrios macroeconómicos sea juez y parte. Necesitamos discutir esto con seriedad, con representantes del gobierno”, insistió.

Pineda recordó que solo en el último año la carne —uno de los productos básicos— aumentó un 13%. “Mientras tanto, cada día el trabajador pierde poder adquisitivo, pierde un 20% de sus ingresos y se empobrece más. El Gobierno admite que hay hambre, pero piensa que va a solucionarlo con un plato de comida. Nosotros planteamos resolver esto de forma estructural”, mencionó con respecto al plan estrella del Gobierno, Hambre Cero.

Sobre ese punto, señaló que el Gobierno solo lleva alimento a los niños, pero no piensa en la fuerza obrera ni en los ancianos. “El Gobierno dice ‘hay hambre’, por eso plantea una política para paliar el hambre en los niños, pero qué pasa con los trabajadores, con las personas mayores”, cuestionó.

La CUT-A anunció que continuará presionando para que se abra una mesa de diálogo sobre el salario mínimo, con el objetivo de que su ajuste refleje el verdadero costo de vida y permita a las familias trabajadoras recuperar su poder de compra.

“Necesitamos una reforma estructural, una nueva política salarial. No pueden seguir sosteniéndose en los indicadores del BCP, evidentemente es una estafa, es un robo al trabajador, es hora de cambiar. Necesitamos conversar con el Gobierno y llegar a un arreglo, avanzar al menos en un arreglo, pero no en la línea en que se plantean hoy que se reúnen, aprueban leyes y todo sin escuchar a nadie”, lamentó.

Peligrosa ley de Mipymes

Por otro lado, el representante del sector obrero habló sobre las modificaciones a la ley de micro, pequeñas y medianas empresas, que elimina la necesidad de indemnizaciones y un salario base de apenas el 80% del salario mínimo legal vigente.

“El Gobierno, para solucionar la informalidad, plantea pagar el 80% del salario mínimo, sin seguridad social ni indemnización. El trabajador que ya tiene el 20% de pérdida (por el bajo salario mínimo) llegará al 40% de pérdida. Cómo se va a sostener el trabajador y a su familia, con todos los problemas que tenemos, por falta de asistencia en diferentes rubros, como salud y educación”, lamentó.