Petropar adjudica nuevas compras de gasoil mientras sigue la espera por firma catarí

Petróleos Paraguayos (Petropar), presidido por Eddie Jara, adjudicó recientemente otro procedimiento especial de contratación —con publicación posterior de documentos— para la adquisición de hasta 67.500 metros cúbicos de gasoil. Inicialmente, se preveía adquirir hasta 80.000 metros cúbicos, pero uno de los ítems fue cancelado.

El llamado urgente fue publicado el 25 de marzo y las ofertas se recibieron el 27, según datos del portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Sin embargo, los documentos oficiales de la adjudicación fueron publicados recién ahora en el portal de la DNCP.

El ítem 1 fue cancelado, pero el ítem 2 fue adjudicado a la firma uruguaya Ormalor S.A.S., representada por Andrés Mariano Estevez Ruibal, que deberá proveer hasta 27.500 metros cúbicos por un valor de US$ 17.290.432 (equivalente a US$ 628,7 por metro cúbico). La empresa ofreció un diferencial de 13 centavos por galón americano.

El ítem 3 fue otorgado a la firma Evolution Group FZ LLC, de Emiratos Árabes Unidos, por una cantidad mínima de 35.000 metros cúbicos y una máxima de 40.000, con un diferencial de apenas 3 centavos por galón americano. Esta compañía está representada por Alberto Pudda y Rodrigo Andrés Castro Vargas.

Ambas empresas debían entregar el carburante entre abril y mayo, aunque hasta el momento no se ha confirmado si ya se realizaron envíos al Km 171 del Río Paraná Guazú, en la República Argentina, bajo la modalidad CIF.

Compra de urgencia ante el incumplimiento de Doha Holding

Esta nueva compra se aceleró debido a los reiterados incumplimientos de la empresa catarí Doha Holding Group LLC, vinculada al hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez Pérez. Esta firma había sido adjudicada para suministrar 100.000 toneladas métricas de gasoil por un valor de US$ 61 millones, pero no ha cumplido con la entrega, pese a que han pasado más de siete meses desde la adjudicación.

El pasado 30 de abril venció la quinta prórroga otorgada por Petropar a Doha Holding. Hasta la fecha, la firma no ha entregado el combustible, ni la estatal ha informado si firmó una nueva adenda para extender aún más los plazos, evitando así la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, que asciende a US$ 3.050.000. Cabe destacar que esta garantía fue presentada en forma de declaración jurada.

¿Podrá Petropar bajar sus precios?

Con los precios actuales de adquisición, buscarían que Petropar reduzca sus tarifas del diésel, según fuentes del sector. Justamente, el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, en entrevistas recientes con los medios, instó a la estatal a bajar el precio de los combustibles.

Fernández señaló que el precio del barril de petróleo ronda actualmente los US$ 57 a US$ 58, lo que representa una oportunidad favorable. “Hace mucho tiempo que no se ve un barril a este precio”, expresó. Añadió que “es hora de que Eddie (Jara) se siente con su equipo a ver qué le vamos a dar a la ciudadanía”.

Consultado sobre su recomendación, el ministro respondió que la comunicación oficial corresponde al presidente de Petropar. “Lo va a decir él. Yo soy ministro de Economía, pero, por lo que veo, las condiciones son muy favorables para tener un combustible un poco más barato”. También expresó: “Ojalá que Eddie me escuche y baje el precio de los combustibles. La ciudadanía se merece un menor precio; incluso Argentina bajó un 4% en estos días”.

Falta de transparencia en las contrataciones

El ministro parece no estar al tanto de los precios acordados ni de los incumplimientos de las empresas adjudicadas por Petropar. Tampoco ha cuestionado que la administración de Eddie Jara muestra una fuerte preferencia por el uso de procedimientos especiales de contratación, los cuales impiden que la ciudadanía haga un seguimiento en tiempo real de las adquisiciones.

Este tipo de licitación ha contribuido a una falta de transparencia en el uso de fondos públicos, ya que permite que Petropar oculte los documentos hasta después de firmar los contratos, o incluso durante un largo período posterior.

La DNCP reglamentó esta modalidad a través de la Resolución Nº 2.198/2024, que establece los lineamientos específicos para que Petropar adquiera derivados del petróleo o biocombustibles por esta vía. De forma controvertida, la resolución facilita la contratación de empresas con antecedentes poco claros, que presentan como única garantía simples declaraciones juradas para el mantenimiento de la oferta y el fiel cumplimiento del contrato.