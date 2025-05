¿Bajarán precios de combustibles?: el mensaje del ministro de Economía al titular de Petropar

Este martes, en entrevista con los medios, el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, envió un importante mensaje al presidente de Petróleos Paraguayos S.A. (Petropar) sobre la importancia de evaluar un descenso en el precio de los combustibles.

Esto, teniendo en cuenta que, según explicó el ministro, el precio de las commodities cayó últimamente, al igual que el precio de los combustibles a nivel internacional.

Según puntualizó Fernández Valdovinos, actualmente el barril de petróleo está valuado por debajo de los US$ 60, llegando a US$ 58 o incluso a US$ 57.

“Hace mucho tiempo que no se tiene eso”, expresó el ministro, refiriéndose al panorama de ventaja que tiene el barril de petróleo ahora.

“Es hora de que Eddie se siente con su equipo”

En este sentido, dijo que “es hora de que Eddie (Jara) se siente con su equipo a ver qué le vamos a dar a la ciudadanía”.

Cuando le consultaron más detalles sobre esta recomendación por parte del Ejecutivo de bajar el precio del carburante, dijo que proporcionar la información estaría a cargo de Eddie Jara, como titular de Petropar.

“Lo va a decir él, yo soy ministro de Economía, pero, por lo que veo, las condiciones son muy favorables para tener un combustible un poco más barato”.

“Ojalá que Eddie (Jara) me escuche, y que baje el precio de los combustibles. La ciudadanía se merece un menor precio, incluso Argentina bajó 4% en estos días”, indicó el ministro de Economía y Finanzas.

Precios tras último reajuste

Recordemos que, de acuerdo al último reajuste que hizo Petropar hace poco más de un mes, los precios actuales son estos:

Diésel “Porã”: 7.190 guaraníes

Diésel “Mbarete”: 8.990 guaraníes

Nafta 88 “Kape”: 6.130 guaraníes

Nafta 93 “Oikoite”: 6.630 guaraníes

Nafta 97 “Aratiri”: 7.980 guaraníes

Habitualmente, cuando Petropar reduce o aumenta sus precios, los emblemas privados ajustan sus propios precios de forma similar.